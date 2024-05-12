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Північна Корея, ймовірно, з вересня відправила Росії близько 6700 контейнерів зі снарядами — Yonhap
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Північна Корея, ймовірно, з вересня відправила Росії близько 6700 контейнерів зі снарядами — Yonhap

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КНДР, Росія
Північна Корея, Росія. Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Північна Корея з вересня 2023 року відправила в Росію близько 6700 контейнерів, яких достатньо для розміщення приблизно 3 мільйонів снарядів 152-мм калібру або 500 000 снарядів 122-мм калібру.

Про це повідомляє Yonhap News Agency із посиланням на міністра оборони Південної Кореї Шин Вон Сіка.

Зазначається, що Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) уважно стежить за можливістю незаконного постачання частин ракет до Росії.

Як пише Yonhap, раніше NIS повідомляла, що КНДР ймовірно постачала до РФ зброю, яка була виготовлена у 1970-х роках.

Розвідувальна служба зокрема спирається на фотографії, оприлюднені українською стороною, на яких було видно корейські літери на частинах ракет. За словами експертів, це були, ймовірно, 122-мм снаряди з реактивної системи залпового вогню.

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні 2023 року США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Сполучені Штати 13 жовтня поінформували, що мають дані про передачу Північною Кореєю 1 000 контейнерів з військовим обладнанням до Росії.

Розвідка Південної Кореї 1 листопада вказала, що КНДР з серпня відправила у РФ понад мільйон артснарядів для війни проти України.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

11 січня 2024 року генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.

18 березня стало відомо, що КНДР відправила до Росії 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншою військовою допомогою.

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