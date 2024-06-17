Вселенський Патріархат приєднався до декларації Саміту миру

Вселенський патріархат приєднався до підписантів підсумкової декларації Саміту миру щодо України, який відбувся 15-16 червня у Швейцарії.

Про це повідомляється на сайті Федеральної ради Швейцарії.

У списку країн, які підтримали спільне комюніке, опублікованому на сайті, з'явився Вселенський патріархат, предстоятелем якого є архієпископ Константинополя Вселенський патріарх Варфоломій.

На Саміті миру у Швейцарії патріарх назвав спільним обов’язком і місією підтримання миру, зокрема в Україні.

"Війна – це завжди жахливо, і залишатися мовчазним та байдужим до цього – соромно… Ми підтримуємо справедливий та довготривалий мир, а також незалежність України", — сказав він.

Що відомо про Саміт миру

15-16 червня у Бюргенштоку у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому взяли делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена.

Підсумкову декларацію Саміту миру підписали 78 країн і 4 організації. Комюніке не підтримали Індія, Бразилія, Саудівська, Таїланд та інші держави. Однак підписати документ можуть країни й після завершення саміту.

Удень 16 червня Офіс президента оприлюднив спільне комюніке про основи миру, в якому Росію звинувачують у масштабних людських стражданнях та закликають поважати територіальну цілісність України. Водночас у документі зазначається, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.

Уряд Швейцарії опублікував список країн, які підтримують спільне комюніке: тепер там 78 країн, а не 80, як про це повідомлялося раніше — дві країни відкликали свої підписи. В Офісі президента заявили, що інформація про те, що Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під комюніке на Глобальному саміті миру, перевіряється.