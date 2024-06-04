Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування щодо змін за 5 років на посаді президента Володимира Зеленського. 43% бачать погіршення в демократії, а 49% — в економіці.

Про це свідчать результати опитування, оприлюднені 4 червня.

Більшість українців, за опитуванням КМІС, віддають перевагу демократичній системі, аніж сильному лідерству. Понад 90% українців хочуть бачити державу демократією, яка повноцінно функціонує.

На запитання, як загалом за період президентства Володимира Зеленського змінився рівень демократії в Україні, відповіді розподілилися так:

ситуація покращилася — 19%;

не змінилася — 29%;

бачать певні погіршення — 43%.

Серед людей, які зауважили погіршення, 11% насамперед пов’язують це з об’єктивними обставинами воєнного часу, 28% — зі спробами влади згортати права і свободи громадян, ще 3% назвали обидві причини.

КМІС питав також про зміни за 5 років в економіці України: створення умов для розвитку, прозорість правил, справедливість ставлення до бізнесу з боку влади тощо. Відповіді були такі:

ситуація покращилася – 17%;

не змінилася – 21%;

погіршилася — 49%.

Із тих, хто каже про погіршення економіки, 16,5% пов’язують це насамперед із повномасштабним вторгненням, 23% — із помилковими діями влади, ще 9% назвали обидві причини.

До питання на демократію в респондентів також уточнили, якою, на їхню думку, має бути форма правління в Україні – із більшими повноваженнями в президента чи в парламенту.

за президентську форму правління — 13%,

за президентсько-парламентську — 27%,

за парламентсько-президентську — 31%,

за парламентську — 16%.

не визначилися — 13%.

Одностайності в цьому питанні нема, але більшість опитаних (74%) вважають, що в Україні має бути впливовий парламент, який щонайменше повинен давати згоду на призначення президентом Уряду і мати можливість його звільняти. Водночас 71% українців вважають, що в Україні має бути і президент, який також повинен мати серйозні повноваження.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький прокоментував результати дослідження:

"Можна трактувати сприйняття українцями змін з демократією та економікою як відсутність видатних обнадійливих просувань, але і без жорстких обвинувачень влади. Враховуючи історичний досвід України і те, як завершувалися 5-річні періоди попередніх президентів, нинішнє сприйняття є досить непоганим і лишає значний простір [для Зеленського] зберігати серед населення досить високу підтримку та оптимізм щодо майбутнього", — сказав експерт.

Методологія опитування

Опитування проводилося з 16 по 22 травня методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Було опитано 1002 респонденти від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України, підконтрольних уряду України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50% і 1,5% для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Раніше опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI) показало, що нинішній Верховній Раді довіряють 29% українців, а обізнані з її діяльністю 59%. Більшість (89%) респондентів назвали пріоритетом діяльності ВРУ забезпечення потреб ЗСУ, оборону та сприяння закінченню війни.