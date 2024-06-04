Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування щодо змін за 5 років на посаді президента Володимира Зеленського. 43% бачать погіршення в демократії, а 49% — в економіці.
Про це свідчать результати опитування, оприлюднені 4 червня.
Більшість українців, за опитуванням КМІС, віддають перевагу демократичній системі, аніж сильному лідерству. Понад 90% українців хочуть бачити державу демократією, яка повноцінно функціонує.
На запитання, як загалом за період президентства Володимира Зеленського змінився рівень демократії в Україні, відповіді розподілилися так:
- ситуація покращилася — 19%;
- не змінилася — 29%;
- бачать певні погіршення — 43%.
Серед людей, які зауважили погіршення, 11% насамперед пов’язують це з об’єктивними обставинами воєнного часу, 28% — зі спробами влади згортати права і свободи громадян, ще 3% назвали обидві причини.
КМІС питав також про зміни за 5 років в економіці України: створення умов для розвитку, прозорість правил, справедливість ставлення до бізнесу з боку влади тощо. Відповіді були такі:
- ситуація покращилася – 17%;
- не змінилася – 21%;
- погіршилася — 49%.
Із тих, хто каже про погіршення економіки, 16,5% пов’язують це насамперед із повномасштабним вторгненням, 23% — із помилковими діями влади, ще 9% назвали обидві причини.
До питання на демократію в респондентів також уточнили, якою, на їхню думку, має бути форма правління в Україні – із більшими повноваженнями в президента чи в парламенту.
- за президентську форму правління — 13%,
- за президентсько-парламентську — 27%,
- за парламентсько-президентську — 31%,
- за парламентську — 16%.
- не визначилися — 13%.
Одностайності в цьому питанні нема, але більшість опитаних (74%) вважають, що в Україні має бути впливовий парламент, який щонайменше повинен давати згоду на призначення президентом Уряду і мати можливість його звільняти. Водночас 71% українців вважають, що в Україні має бути і президент, який також повинен мати серйозні повноваження.
Заступник директора КМІС Антон Грушецький прокоментував результати дослідження:
"Можна трактувати сприйняття українцями змін з демократією та економікою як відсутність видатних обнадійливих просувань, але і без жорстких обвинувачень влади. Враховуючи історичний досвід України і те, як завершувалися 5-річні періоди попередніх президентів, нинішнє сприйняття є досить непоганим і лишає значний простір [для Зеленського] зберігати серед населення досить високу підтримку та оптимізм щодо майбутнього", — сказав експерт.
Методологія опитування
Опитування проводилося з 16 по 22 травня методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Було опитано 1002 респонденти від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України, підконтрольних уряду України.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50% і 1,5% для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.
Раніше опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI) показало, що нинішній Верховній Раді довіряють 29% українців, а обізнані з її діяльністю 59%. Більшість (89%) респондентів назвали пріоритетом діяльності ВРУ забезпечення потреб ЗСУ, оборону та сприяння закінченню війни.