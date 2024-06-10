Різка чи конструктивна: якою має бути критика влади — опитування

Більшість українців (63%) вважають, що критики окремих дій влади не повинно бути або має бути в конструктивних рамках, 31% українців вважають, що критика влади має бути жорсткою і безкомпромісною.

Про це свідчать результати опитування, проведеного в середині травня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

За даними КМІС, більшість українців – 63% – вважають, що критика окремих дій влади має бути в конструктивних рамках, які би не розхитували ситуацію в країні (50%), або взагалі зараз не варто допускати критику (13%). Водночас третина українців (31%) вважають, що вже зараз критика має бути жорсткою і безкомпромісною. Решта 5% не змогли визначитися із своєю думкою.

Ставлення українців до критики влади на період повномасштабного вторгнення. Інфографіка КМІС. Інфографіка КМІС

Серед опитаних українців, які довіряють президенту Володимиру Зеленському (59%: з них повністю – 21%, скоріше – 38%), 76-77% вважають, що критика має бути в конструктивних рамках або відсутньою, водночас проти – 18-20%, вони говорять про жорстку безкомпромісну критику.

З-поміж тих, хто скоріше не довіряє Зеленському (14%), більшість (59%) наполягають на конструктивних рамках для критики, а 39% – підтримують жорстку безкомпромісну критику.

Серед тих, хто зовсім не довіряє президенту (22% серед усього населення), 62% вважають, що критика має бути жорсткою і безкомпромісною, а 34% вважають, що критика має бути щонайменше в конструктивних рамках.