КМІС: 60% громадян вважають, що мета війни РФ — знищення українців

Згідно з новим соцопитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), більшість українців вважають, що РФ хоче знищити українську націю або здійснити фізичний геноцид більшості населення. Також більшість у всіх регіонах України розуміють, що Росія не прагне зупинятися у своїх військових діях.

Про це йдеться в пресрелізі про результати дослідження КМІС.

КМІС запитав у респондентів, якою, за їхніми відчуттями, є остаточна мета Росії щодо України. Відповіді розподілилися так:

геноцид і фізичне знищення більшості українців — 34%;

знищення української нації та національної самосвідомості, примусова асиміляція українців та перетворення на росіян — 26%;

приєднання всіх територій України до Росії із залишенням певної культурної автономії — 6%;

зміна влади та створення маріонеткової держави, яка буде в усьому слухатися Росію — 12%;

збереження вже окупованих територій без зазіхання на більші — 7%;

один з варіантів відповідей був сформульований наблидено до російської пропаганди: саме – проведення "денацифікації" та демілітаризації України без посягань на незалежність — 5%.

У всіх регіонах найбільше респондентів (62% на заході і в центрі, 56% на півдні і 49% на сході) вважають, що Росія прагне знищити українську націю або здійснити фізичний геноцид. Третина населення у всіх регіонах відчуває, що Росія хоче фізично знищити більшість населення. Більшість населення у всіх регіонах розуміють, що Росія не прагне зупинятися у своїх діях.

Хоча російськомовні українці дещо рідше говорили про наміри Росії знищити українську націю, серед них 62% вважають, що Росія хоче продовжувати ворожі наміри. Лише 7% російськомовних українців поділяють російський наратив, про "денацифікацію" та демілітаризацію.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький прокоментував результати соцдослідження: "Від заходу до сходу українці розуміють екзистенційний характер війни Росії проти України. (...) Такі результати мають дати чергове недвозначне пояснення нашим Західним друзям, чому українці не хочуть «будь-якого» миру з Росією. Українцям не потрібний «будь-який» мир — українці просто хочуть вижити. Тому потрібний мир, який би давав гарантії, що війна не буде повторюватися раз за разом із захопленням усе нових територій, поки від України нічого не залишиться".

Методологія дослідження

Опитування проводив КМІС упродовж 16-22 травня 2024 року методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитали 1067 респондентів від 18 років і старше з усіх регіонів України, підконтрольних українському уряду.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 1,5% для показників, близьких до 5%. За умов війни крім додається певне систематичне відхилення.

Опитування на замовлення Суспільного про війну в Україні

На початку травня стали відомі результати опитування, проведеного Info Sapiens на замовлення Суспільного для програми "Новий відлік". 46% українців заявили, що виступають за повне та остаточне припинення дипломатичних і економічних відносин з Росією. 27% — за замороження відносин до моменту зміни влади або державного устрою РФ.

63% українців вважають, що Україна наразі воює за свої території, 62% стверджують, що війна йде за незалежність держави. При цьому 61% зазначає, що бойові дії відбуваються за майбутнє для себе та дітей, а за своє життя (сім’ї, родини) – 52%.