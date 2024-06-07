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59% українців не довірять Зеленському — КМІС
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59% українців не довірять Зеленському — КМІС

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Володимир Зеленський
Участь президента Володимира Зеленського у другому Міжнародному саміті міст і регіонів, Київ, 9 травня 2024 року. ОПУ

59% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, при цьому 36% – протилежної думки.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Соціологи зазначають, що після президентських і парламентських виборів 2019 року 80% українців довіряли Зеленському. Проте до лютого 2022 року рівень довіри поступово знизився до 37% (і напередодні повномасштабного вторгнення вже була більшість, яка не довіряє). Проте після повномасштабного вторгнення Росії рівень довіри до президента зріс до 90%.

"До кінця грудня 2023 року рівень довіри знизився до 77%, а до лютого 2024 року – до 64%. Станом на травень 2024 року 59% довіряють Володимиру Зеленському, 36% – не довіряють", — йдеться у повідомленні.

Крім діяльності глави держави важливо розуміти сприйняття його партії ("Слуга нараду") яка має більшість у парламенті.

"Скоріше або дуже добре оцінюють діяльність партії "Слуга народу" лише – 7%. Третина респондентів (31%) оцінюють діяльність ні добре, ні погано. Водночас 55% опитаних скоріше або дуже погано оцінюють діяльність партії", — йдеться у повідомленні.

Як проводилось опитування

Упродовж 16-22 травня 2024 року Київський міжнародний інститут соціології провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" були додані запитання щодо 5-річчя президентства В. Зеленського. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія).

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на той момент проживали на території України, яка контролювалася урядом. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1002 респондентів 26 до 24 лютого 2022 року проживали на території, які зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

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