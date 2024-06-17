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Перше судове засідання по суті у справі журналіста WSJ Гершковича відбудеться 26 червня
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Перше судове засідання по суті у справі журналіста WSJ Гершковича відбудеться 26 червня

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Еван Гершкович
Еван Гершкович під час судового засідання в Москві, Росія, 23 квітня 2024 року. REUTERS/Tatyana Makeyeva/File Photo

Справа американського журналіста видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого обвинувачують у шпигунстві, вже надійшла до Свердловського облсуду РФ. Перше судове засідання відбудеться 26 червня.

Про це йдеться у повідомленні Судового департаменту РФ.

Зазначається, що суд відбуватиметься у "закритому режимі". Минулого тижня російська Генпрокуратура затвердила обвинувальний висновок у справі Гершковича і передала справу до суду.

За версією Генпрокуратури, Еван Гершкович "за завданням ЦРУ у березні 2023 року збирав у Свердловській області секретну інформацію про діяльність оборонного підприємства "Уралвагонзавод", яке займається виготовленням та ремонтом військової техніки".

За статтею про шпигунство 32-річному журналісту WSJ загрожує до 20 років позбавлення волі.

Що відомо про затримання журналіста WSJ Евана Гершковича

30 березня у місті Єкатеринбург співробітники ФСБ затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича нібито за "шпигунство".

Про це повідомили російські ЗМІ, з посиланням на Центр громадських зв’язків ФСБ.

Видання у якому працював журналіст Еван Гершкович відреагувало на його затримання.

"The Wall Street Journal рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого довіреного та відданого репортера Евана Гершковича. Ми солідарні з Еваном і його родиною", — йдеться у повідомленні WSJ.

38 редакторів новинних видань по всьому світу підписали листа з вимогою звільнити журналіста американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого затримали й засудили у Росії 30 березня за підозрою у шпигунстві.

2 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова звільнити заарештованого журналіста WSJ Евана Гершковича та колишнього військового Пола Уілана, яких РФ звинуватила у шпигунстві на користь США.

17 квітня посолка Сполучених Штатів у Москві Лінн Трейсі вперше відвідала затриманого у РФ журналіста видання The Wall Street Journal Евана Гершковича.

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