Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Росії справу журналіста WSJ Гершковича передали до суду для розгляду по суті
ЖУРНАЛІСТРОСІЯСудПолітикаСвітЖиттяПодії

У Росії справу журналіста WSJ Гершковича передали до суду для розгляду по суті

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Еван Гершкович
Журналіст WSJ Еван Гершкович у Московському міському суді, Росія, 18 квітня 2023 року. AP/Олександр Земляніченко

Генпрокуратура Росії затвердила обвинувальний висновок і направила до суду справу журналіста видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого обвинувачують у шпигунстві.

Про це повідомляє "Голос Америки", посилаючись на представника прокуратури Андрія Іванова.

За його словами, справу Гершковича направили до Свердловського обласного суду для розгляду по суті.

"Слідство встановило та документально підтвердило, що американський журналіст газети The Wall Street Journal Гершкович за завданням ЦРУ у березні 2023 року збирав у Свердловській області секретну інформацію про діяльність оборонного підприємства "Уралвагонзавод" щодо випуску та ремонту військової техніки", – пояснив Іванов.

Що відомо про затримання журналіста WSJ Евана Гершковича

30 березня у місті Єкатеринбург співробітники ФСБ затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича нібито за "шпигунство".

Про це повідомили російські ЗМІ, з посиланням на Центр громадських зв’язків ФСБ.

Видання у якому працював журналіст Еван Гершкович відреагувало на його затримання.

"The Wall Street Journal рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого довіреного та відданого репортера Евана Гершковича. Ми солідарні з Еваном і його родиною", — йдеться у повідомленні WSJ.

38 редакторів новинних видань по всьому світу підписали листа з вимогою звільнити журналіста американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого затримали й засудили у Росії 30 березня за підозрою у шпигунстві.

2 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова звільнити заарештованого журналіста WSJ Евана Гершковича та колишнього військового Пола Уілана, яких РФ звинуватила у шпигунстві на користь США.

17 квітня посолка Сполучених Штатів у Москві Лінн Трейсі вперше відвідала затриманого у РФ журналіста видання The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Євро-2024 з футболу: де дивитися матчі в Україні, які ігри покаже Суспільне Мовлення
Євро-2024 з футболу: де дивитися матчі в Україні, які ігри покаже Суспільне Мовлення
Колишній заступник міністра охорони здоровʼя Михайло Загрійчук
Ексзаступника міністра охорони здоровʼя Загрійчука підозрюють у втручанні в інформаційну систему трансплантації органів Ексклюзивно
Донор здає кров
Донорство крові: як підготуватися, які є протипоказання та міфи про процедуру
Танк Leopard 1
"Танки Leopard та HIMARS": Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України Важливо

Вибір редакції
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Дізнайтесь більше
Держдеп США
Держдепартамент прокоментували причетність до публікації "Текстів" щодо противників допомоги Україні в США
Ведучий Майкл Мослі
Ведучий Майкл Мослі загинув під час відпочинку у Греції
Крістоф Делуар
Помер гендиректор "Репортерів без кордонів" Крістоф Делуар
Укрінформ, темники, Мацука, Ольга Коростельова
Редакція регіональних новин "Укрінформу" не виконувала "темники" від ексдиректора Мацуки — керівниця
На початок