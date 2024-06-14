У Росії справу журналіста WSJ Гершковича передали до суду для розгляду по суті

Генпрокуратура Росії затвердила обвинувальний висновок і направила до суду справу журналіста видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого обвинувачують у шпигунстві.

Про це повідомляє "Голос Америки", посилаючись на представника прокуратури Андрія Іванова.

За його словами, справу Гершковича направили до Свердловського обласного суду для розгляду по суті.

"Слідство встановило та документально підтвердило, що американський журналіст газети The Wall Street Journal Гершкович за завданням ЦРУ у березні 2023 року збирав у Свердловській області секретну інформацію про діяльність оборонного підприємства "Уралвагонзавод" щодо випуску та ремонту військової техніки", – пояснив Іванов.

Що відомо про затримання журналіста WSJ Евана Гершковича

30 березня у місті Єкатеринбург співробітники ФСБ затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича нібито за "шпигунство".

Про це повідомили російські ЗМІ, з посиланням на Центр громадських зв’язків ФСБ.

Видання у якому працював журналіст Еван Гершкович відреагувало на його затримання.

"The Wall Street Journal рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого довіреного та відданого репортера Евана Гершковича. Ми солідарні з Еваном і його родиною", — йдеться у повідомленні WSJ.

38 редакторів новинних видань по всьому світу підписали листа з вимогою звільнити журналіста американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого затримали й засудили у Росії 30 березня за підозрою у шпигунстві.

2 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова звільнити заарештованого журналіста WSJ Евана Гершковича та колишнього військового Пола Уілана, яких РФ звинуватила у шпигунстві на користь США.

17 квітня посолка Сполучених Штатів у Москві Лінн Трейсі вперше відвідала затриманого у РФ журналіста видання The Wall Street Journal Евана Гершковича.