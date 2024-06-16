Канада виділила Україні $38 млн: куди спрямують ці кошти

Канада на Глобальному саміті миру оголосила про надання Україні 52,4 мільйона канадських доларів (приблизно 38,25 мільйона доларів) на різні напрями: енергетику, підтримку постраждалих від війни дітей, жертв воєнних злочинів, економічні реформи, безпеку ядерних об'єктів.

Про це йдеться на сайті прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Майже 11 млн доларів підуть на:

підтримку вразливих дітей, молоді з груп ризику та реінтеграцію репатрійованих дітей;

покращення доступу до правосуддя для жертв воєнних злочинів;

підвищення обізнаності сімей та громадянського суспільства про процес пошуку зниклих безвісти;

підтримку чоловіків, які пережили сексуальне насильство, зокрема й військовополонених.

$14,6 млн виділять на відновлення пошкодженого енергетичного обладнання та інфраструктури.

11,24 млн доларів розподілять на:

підтримку Міжнародного валютного фонду, щоб той допоміг Україні отримати технічну допомогу та навчання, необхідні для проведення економічних реформ та можливого вступу до Європейського Союзу;

розмінування України;

надання українському уряду технічної допомоги від експертів уряду Канади у сфері правосуддя та енергетики.

Ядерні об'єкти стикаються із загрозами та вразливими місцями у сфері безпеки, йдеться на сайті уряду. 1,46 мільйона доларів піде на підтримку безпечної та надійної експлуатації ядерних об'єктів в Україні через Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Що відомо про нещодавню допомогу від Канади

У травні Канада оголосила про виділення 76 мільйонів канадських доларів (приблизно $55,3 млн) на очолювану Німеччиною ініціативу, яка спрямована на швидке постачання та доставлення ППО для України.

Наприкінці травня канадсько-українська фундація (Canada-Ukraine Foundation) передала Україні 10 автомобілів швидкої медичної допомоги класу С Ford Transit 2023 року випуску. Автівки спеціально виготовлені для потреб транспортування важкохворих пацієнтів.

Крім того, Канада не заперечує проти ударів по території Росії зброєю, яку передала Канада, оскільки канадська влада не має жодних умов для постачань зброї в Україну.

Із Канади до України 12 червня вирушили перші 4 броньовані машини з 50 для ЗСУ, які виготовили канадські фірми. Загалом перша партія налічуватиме 10 бронемашин-"швидких".

Також країна незабаром розпочне доставку в Україну знятих з експлуатації ракетних двигунів CRV7.