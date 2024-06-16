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Норвегія спрямує $103 млн на енергетику для України
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Норвегія спрямує $103 млн на енергетику для України

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Нідерланди виділять гроші на енергетику України
Наслідки ракетного обстрілу Харкова у ніч на 22 березня 2024 року. Суспільне Харків

Уряд Норвегії 16 червня оголосив, що виділить 1,1 мільярда норвезьких крон (майже 103 мільйони доларів) для відновлення енергетичної інфраструктури України.

Про це йдеться на сайті уряду.

120 мільйонів норвезьких крон (близько 10 млн доларів) підуть для покращення доступу до електроенергії в Харківській області, яка особливо сильно постраждала від атак Росії. Ці кошти будуть спрямовані через Програму розвитку ООН (ПРООН). Це фінансування допоможе, зокрема, забезпечити стабільне електропостачання пологових блоків та операційних 7 лікарень Харківської області.

"Сьогодні з’явилася інформація про те, що харків’янам необхідно обмежити використання електроенергії вночі, навіть у найтепліший місяць року. Тільки уявіть, як це буде, коли настане зима. Зими в Україні холодні та суворі, і для людей буде вкрай важливо мати доступ до належної електроенергії та опалення", — сказав міністр закордонних справ Нідерландів Еспен Барт Ейде.

Прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере зазначив, що Нідерланди перебувають у тісному діалозі з Україною щодо того, як використовуватиметься пакет допомоги.

Інша допомога Норвегії

Нещодавно Норвегія також передала Україні ручні гранати на суму 50 мільйонів норвезьких крон та снайперські боєприпаси на суму 3 мільйони норвезьких крон.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 31 травня заявив, що Норвегія виділить щонайменше 13,5 млрд норвезьких крон (близько 1,2 млрд євро) військової допомоги. Тоді ж країни підписали безпекову угоду.

11 травня міністр оборони Німеччини оголосив, що Німеччина, Норвегія, Данія та Нідерланди спільно постачатимуть Україні 100 ракет Patriot. Норвегія зробила внесок у цю ініціативу в 125 мільйонів євро.

13 червня Норвегія передала Україні боєприпаси 81 мм для мінометів на суму приблизно 480 мільйонів норвезьких крон (приблизно 45,1 млн доларів).

У межах довгострокової програми "Нансен" на підтримку України Норвегія торік близько 10 мільярдів норвезьких крон на військову підтримку.

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