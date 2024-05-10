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Канада виділить 76 мільйонів канадських доларів на закупівлю ППО для України
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Канада виділить 76 мільйонів канадських доларів на закупівлю ППО для України

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Влада Канади виділить 76Понад $55,3 млн за курсом Нацбанку України станом на 10 травня 2024 року. мільйонів канадських доларів на очолювану Німеччиною ініціативу, яка спрямована на швидке постачання та доставку систем протиповітряної оборони в Україну для відбиття атак Росії.

Про це заявив канадський міністр оборони Білл Блер під час зустрічі з главою оборонного відомства Німеччини Борисом Пісторіусом, передає пресслужба Міноборони Канади.

"Ці системи допоможуть захиститися від російських повітряних атак, які вбили тисячі українців і знищили лікарні, електростанції та житлові будинки", – сказав Блер.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, Канада виділила понад 14 мільярдів канадських доларів на загальну підтримку України, включаючи 4 мільярди канадських доларів у вигляді військової допомоги.

Раніше в інтерв'ю газеті The Washington Post глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна сподівається отримати мінімум 7 батарей Patriot "якнайшвидше" від партнерів та союзників.

18 квітня канцлер ФРН Шольц заявив, що Німеччина надішле третю батарею Patriot і ще шість надійдуть незабаром з інших країн-членів ЄС.

Німеччина написала листи десяткам країн, зокрема арабським державам Перської затоки, з проханням надати більше систем ППО для України, щоб захистити свої міста, війська та критичну інфраструктуру від "смертоносного натиску" російських ракет.

Уряд Німеччини також наполягає на тому, щоб США поставили в Україну принаймні ще одну систему Patriot, щоб допомогти посилити протиповітряну оборону.

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