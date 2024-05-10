Канада виділить 76 мільйонів канадських доларів на закупівлю ППО для України

Влада Канади виділить 76 мільйонів канадських доларів на очолювану Німеччиною ініціативу, яка спрямована на швидке постачання та доставку систем протиповітряної оборони в Україну для відбиття атак Росії.

Про це заявив канадський міністр оборони Білл Блер під час зустрічі з главою оборонного відомства Німеччини Борисом Пісторіусом, передає пресслужба Міноборони Канади.

"Ці системи допоможуть захиститися від російських повітряних атак, які вбили тисячі українців і знищили лікарні, електростанції та житлові будинки", – сказав Блер.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, Канада виділила понад 14 мільярдів канадських доларів на загальну підтримку України, включаючи 4 мільярди канадських доларів у вигляді військової допомоги.

Раніше в інтерв'ю газеті The Washington Post глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна сподівається отримати мінімум 7 батарей Patriot "якнайшвидше" від партнерів та союзників.

18 квітня канцлер ФРН Шольц заявив, що Німеччина надішле третю батарею Patriot і ще шість надійдуть незабаром з інших країн-членів ЄС.

Німеччина написала листи десяткам країн, зокрема арабським державам Перської затоки, з проханням надати більше систем ППО для України, щоб захистити свої міста, війська та критичну інфраструктуру від "смертоносного натиску" російських ракет.

Уряд Німеччини також наполягає на тому, щоб США поставили в Україну принаймні ще одну систему Patriot, щоб допомогти посилити протиповітряну оборону.