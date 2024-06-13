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Канада відправила перші бронемашини для ЗСУ. Всього їх буде 50
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Канада відправила перші бронемашини для ЗСУ. Всього їх буде 50

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Канада відправила для ЗСУ в Україну перші 4 з 50 бронемашин, це швидкі
Перші 4 бронемашини швидкої допомоги з 50 запланованих одиниць бронетехніки вирушили з Канади до України, 12 червня 2024 року. Bill Blair/X

Із Канади до України 12 червня вирушили перші чотири броньовані машини з 50 для ЗСУ, які виготовили канадські фірми. Загалом перша партія налічуватиме 10 бронемашин, які є варіантом автомобіля швидкої допомоги ACVS.

Про це повідомив міністр оборони країни Білл Блер та йдеться на сайті канадського уряду.

Транспортні засоби вирушили в Європу з міста Лондон канадської провінції Онтаріо, де працює фірма з виготовлення бронетехніки General Dynamics Land Systems-Canada.

Ці 4 авто, які поїхали для ЗСУ 12 червня, входять до першої партії, яка налічує 10 машин — це броньовані санітарні машини ACVS, оснащені медичним обладнанням, що дозволить лікувати широкий спектр травм та безпечно евакуювати поранених з поля бою. Всі 10 машин будуть в Україні до осені.

Це вже другий парк БТРів, які Канада передає Україні — країна доставила Києву вже 39 БТРів. А ці 50 одиниць бронетехніки — з інвестицій на 650 мільйонів канадських доларів (майже $482 млн) на 3 роки, про що оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо 22 вересня 2023 року під час візиту президента України Володимира Зеленського.

Що відомо про нещодавню допомогу від Канади

У травні Канада оголосила про виділення 76 мільйонів канадських доларів (приблизно $55,3 млн) на очолювану Німеччиною ініціативу, яка спрямована на швидке постачання та доставлення ППО для України.

Наприкінці травня канадсько-українська фундація (Canada-Ukraine Foundation) передала Україні 10 автомобілів швидкої медичної допомоги класу С Ford Transit 2023 року випуску. Автівки спеціально виготовлені для потреб транспортування важкохворих пацієнтів.

Крім того, Канада не заперечує проти ударів по території Росії зброєю, яку передала Канада, оскільки канадська влада не має жодних умов для постачань зброї в Україну.

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