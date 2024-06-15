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"Перемога над російською пропагандою" — командир "Азову" про дозвіл США на зброю
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"Перемога над російською пропагандою" — командир "Азову" про дозвіл США на зброю

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командир "Азову" про дозвіл США на використання зброї
Командир. Денис Прокопенко. Фото: бригада "Азов"

Командир 12 бригади спеціального призначення "Азов", полковник Денис "Редіс" Прокопенко відреагував на дозвіл США використовувати американську зброю. На його думку, це перемога над російською пропагандою. Бригада доведе слушність рішення в бою.

Про це Прокопенко сказав у відеозверненні.

"Я хочу привітати всіх бійців 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» і весь цивілізований світ з перемогою над російською пропагандою", — говорить командир.

Він зазначив, що його підрозділ має такі риси як злагодженість у роботі та професіоналізм і щодня демонструє їх на фронті. Вони також стали ключовими в роботі над розблокуванням передавання зброї від США для бригади.

"Ми виправдаємо покладену на нас відповідальність, і своєю дисципліною, стійкістю та хоробрістю в бою доведемо ефективність цього рішення. Колосальний бойовий досвід, який мають солдати, сержанти та офіцери «Азову», поєднавшись із сучасним американським озброєнням стане смертоносною зброєю для ворогів України", — запевнив військовий.

Що передувало

У квітні 2024 року командир бригади спеціального призначення "Азов" Денис Прокопенко закликав виключити бригаду із законопроєкту про оборонні асигнування США, бо це не дозволяє "Азову" надавати західне озброєння. Підрозділ був під забороною 7 років.

У червні адміністрація Джо Байдена дозволила "Азову" використовувати американську зброю.

У бригаді повідомили, що посольство США в Україні підтвердило інформацію, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії пройшла передбачену законодавством США перевірку і має право на отримання американської допомоги у сфері безпеки.

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