Канада незабаром розпочне доставку в Україну знятих з експлуатації ракетних двигунів CRV7.

Про це повідомляє видання The Globe and mail, посилаючись на заяву канадського міністра оборони Біла Блера.

Зазначається, що Канада надішле першим траншем понад 2 тисячі таких ракетних двигунів. Уряд країни має намір розпочати поставку найближчими тижнями.

Також Канада передасть Україні 29 збройових систем дистанційного керування Nanuk та понад 130 тисяч набоїв для стрілецької зброї.

Цю інформацію також підтвердила посолка України у Канаді Юлія Ковалів. За її словами, йдеться про 2300 ракетних двигунів CRV7, які раніше використовувалися Королівськими ВПС Канади (RCAF) на винищувачах CF-18 та були виведені з експлуатації.

Загалом армія Канади має на озброєнні понад 83 тисячі ракет "повітря-земля" CRV7, які були розроблені у 1980-х роках і зняті з озброєння на початку 2000-х років. Кілька років тому федеральний уряд підписав контракт на утилізацію цих ракет.

Що відомо про нещодавню допомогу від Канади

У травні Канада оголосила про виділення 76 мільйонів канадських доларів (приблизно $55,3 млн) на очолювану Німеччиною ініціативу, яка спрямована на швидке постачання та доставлення ППО для України.

Наприкінці травня канадсько-українська фундація (Canada-Ukraine Foundation) передала Україні 10 автомобілів швидкої медичної допомоги класу С Ford Transit 2023 року випуску. Автівки спеціально виготовлені для потреб транспортування важкохворих пацієнтів.

Крім того, Канада не заперечує проти ударів по території Росії зброєю, яку передала Канада, оскільки канадська влада не має жодних умов для постачань зброї в Україну.