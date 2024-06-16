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РФ хоч завтра може почати перемовини, якщо вийде з території України — Зеленський
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РФ хоч завтра може почати перемовини, якщо вийде з території України — Зеленський

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Зеленський про умови мирних перемовин з РФ, саміт миру 16 червня
Президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками Глобального саміту миру, Бюргеншток, Швейцарія, 16 червня 2024 року. REUTERS/Denis Balibouse

Україна готова розпочати мирні перемовини з Росією в будь-який момент за умови, якщо російські війська вийдуть з кордонів України.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час пресконференції після Глобального саміту миру 16 червня.

"Що стосується перемовин з Росією, мені здається, я детально сказав. Росія завтра може розпочати, до речі, з нами перемовини, не чекаючи нічого, якщо вони вийдуть з наших законних територій. Це і є просто повага до Статуту ООН", — зазначив Зеленський.

Крім того, Зеленський вважає, що якщо РФ братиме участь у другому Саміті миру, то це буде знаком того, що вона хоче завершити війну та встановити мир.

Раніше Зеленський заявив, що вже триває підготовка до другого Саміту миру. Це займе місяці, а не роки, і вже є країни, що зголосилися прийняти другий саміт — Україна веде з ними перемовини.

Що відомо про Саміт миру

15-16 червня у Бюргенштоку у Швейцарії триває перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому беруть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена.

Підсумкову декларацію Саміту миру підписали 80 країн і 4 організації. Комюніке не підтримали Індія, Бразилія, Саудівська, Таїланд тощо. Але до документа можуть долучитися будь-які країни й після завершення саміту.

Удень 16 червня Офіс президента оприлюднив спільне комюніке про основи миру, в якому Росію звинувачують у масштабних людських стражданнях та закликають поважати територіальну цілісність України. Водночас у документі зазначається, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.

Команда Суспільне Новини працює в Бюргенштоку — слідкуйте за останніми новинами з саміту в нашому текстовому онлайні.

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