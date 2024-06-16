Колишній військовополонений Росії, військовий Максим Колесніков вважає, що згадка про полон і військовополонених на Глобальному саміті миру у Швейцарії — це корисно. Завдяки міжнародній гласності умови полонених можуть стати не такими важкими.

Про це Колесніков сказав в коментарі Суспільному на полях Саміту миру 16 червня.

Конкретних рішень на саміті він не очікував. Водночас стверджує, що будь-яке згадування тем обмінів важливе в будь-якій площині, особливо на такому великому дипломатичному саміті.

"Я думаю, що тема ця має порушуватися, і, можливо, якийсь додатковий тиск [на Росію], додаткове залучення іноземних партнерів для того, щоб супроводжувати обміни. Велику роль у цьому грає Саудівська Аравія, хотілося б, щоб таких країн було більше", — сказав військовий.

Потрібно тримати міжнародну гласність щодо тих, хто лишається в полоні, каже Максим. Адже Росія намагається зберегти обличчя перед своїми союзниками і не хоче, аби її нелюдське ставлення до полонених бачили на міжнародному рівні.

"Я не можу сказати, що умови від розголосу поліпшуються, але принаймні вони стають не настільки важкими. Я маю власний приклад, коли з моєї камери обміняли людину, і в той обмін саме з моєї тюрми привезли дуже побитого чоловіка, і його показали представникам країни, яка гарантувала обмін. Це викликало дуже велике незадоволення. Прийшло розпорядження на нашу тюрму, щоб припинити системні побиття", — розповів Колесніков.

Обміни — це єдине питання з усіх пунктів формули миру, де Росія більш-менш залучена — принаймні саме тут є комунікація з російською стороною.

Максим не бачить іншого виходу.

"Якщо ми говоримо в цілому про якесь припинення бойових дій, то попри те, що кажуть, що будь-яка війна закінчується перемовними, історія знає багато війн, яка не закінчилася перемовними — просто зійшли спочатку на війну міської інтенсивності, а потім нанівець. Але для того, щоб поміняти полоненого, треба згоди іншої сторони. Треба, щоб привезли людей з таборів, їх перевезли через кордон і віддали. Тому тут нам залишається тільки тиснути на Росію, залучати їх до перемовин", — пояснив експолонений.

Сподіватися на росіян у пришвидшенні обмінів не доводиться, але українська сторона робить усе, що може, зазначає Колесніков. Є певні роди військ чи групи людей, в обмінах яких РФ не зацікавлена, а є більш цінні для них — наприклад, чеченці. Україна має грати на цьому.

Військовий помітив, що іноземці уявляють російський полон "за книжками Ремарка і Хемінгвея", коли офіцери, полонені британці, жили на квартирах в Німеччині, купували собі хороший шнапс і писали листи додому. Насправді ж там дуже важкі умови.

Хто такий Максим Колесніков

Максим Колесніков — військовий, якого взяли у полон на початку повномасштабного вторгнення. Його частина охороняла об’єкт у Гостомелі. Після тривалого бою командир Максима вирішив, що українські військові здадуться у полон.

У полоні чоловік пробув понад 10 місяців — там йому виповнилось 45 років. Максима утримували на території Росії, у СІЗО. За його словами, до полонених ставилися, як до ув'язнених. Він схуд через брак їжі.

Під час повернення він вперше за рік з’їв свіжий фрукт – яблуко.ті кадри стали вірусними в соцмережах.

До повномасштабного вторгнення Колесніков працював директором з маркетингу у фінансовій компанії, а 24 лютого 2022 року пішов у ЗСУ добровольцем.

Що відомо про обміни військовополоненими

31 травня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. З російського полону вдалося повернути 75 людей. Серед визволених оборонців — 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу.

29 травня в офісі уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця спростували заяви Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової про те, що нібито “обміни полоненими з Україною призупинені через надумані вимоги української сторони”, не відповідають дійсності. Москалькова заявила, що "обмін військовополоненими між Росією та Україною призупинено на кілька місяців". При цьому вона звинуватила Київ у "неправдивих вимогах".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає обміну полонених "всіх на всіх" до закінчення війни.