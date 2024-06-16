Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Що означатиме участь Росії в другому Саміті миру — прокоментував Зеленський
Саміт мируЗеленськийРОСІЯВторгнення Росії в УкраїнуПутінВійнаПолітикаПодіїСвіт

Що означатиме участь Росії в другому Саміті миру — прокоментував Зеленський

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зеленський на саміті миру 16 червня про участь РФ у мирному процесі
Президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками Глобального саміту миру, Бюргеншток, Швейцарія, 16 червня 2024 року. Суспільне Новини/Владислав Кравець

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо РФ братиме участь у другому Саміті миру, то це буде знаком того, що вона хоче завершити війну та встановити мир.

Про це Зеленський сказав на пресконференції після Глобального саміту миру 16 червня.

"Стосовно війни я б не думав, що буде у 2025 році тощо. Все залежить від двох речей: нашої сили на полі бою, а також сили політичної та дипломатичної роботи. Що стосується дипломатичної роботи, якщо нам все вдасться... Не все, а майже все, то ми дійдемо до другого саміту", — сказав президент.

Присутність російських представників на другому Саміті миру говоритиме про те, що вони хочуть миру, що Росія вирішила закінчити війну.

"Не хочу гратись словами — вирішили вони чи їх змусив світ, — для нас, громадян України — ми боремось за те, щоби змусив світ", — підсумував глава держави.

Раніше Зеленський заявив, що вже триває підготовка до другого Саміту миру. Це займе місяці, а не роки, і вже є країни, що зголосилися прийняти другий саміт — Україна веде з ними перемовини.

Що відомо про Саміт мир

15-16 червня у Бюргенштоку у Швейцарії триває перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому беруть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена.

Підсумкову декларацію Саміту миру підписали 80 країн і 4 організації. Комюніке не підтримали Індія, Бразилія, Саудівська, Таїланд тощо. Але до документа можуть долучитися будь-які країни й після завершення саміту.

Удень 16 червня Офіс президента оприлюднив спільне комюніке про основи миру, в якому Росію звинувачують у масштабних людських стражданнях та закликають поважати територіальну цілісність України. Водночас у документі зазначається, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.

Команда Суспільне Новини працює в Бюргенштоку — слідкуйте за останніми новинами з саміту в нашому текстовому онлайні.

Топ дня
Саміт миру у Швейцарії
Другий день Саміту миру в Швейцарії, українських аграріїв бронюватимуть для збору урожаю. 844 день війни. Онлайн Важливо
Учасники Глобального саміту миру позують для спільного фото
Ядерна і продовольча безпека, звільнення військовополонених і дітей: ОП опублікував комюніке після Саміту миру
Пресконференція саміт миру 16 червня
У Бюргенштоку відбулася пресконференція лідерів за результатами Саміту миру: основні тези
Саміт миру
Стало відомо, які країни підписали декларацію Саміту миру
Винищувач F-16
Винищувачі F-16 від Данії надійдуть в Україну найближчим часом — Зеленський Важливо

Вибір редакції
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Дізнайтесь більше
Зеленський, пресконференція 16 червня на саміті миру
Участь РФ, позиції Китаю та Бразилії і втома Заходу — що сказав Зеленський після Саміту миру
Зеленський
Зеленський обговорив продовольчу безпеку з президентом Кот-д’Івуару
Зеленський і президент Палау
Україна та Палау встановили дипломатичні відносини
Дмитро Кулеба
Всі принципові позиції України враховані: Кулеба про підсумкову декларацію Саміту миру
На початок