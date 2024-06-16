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"Мирний план" Путіна не обговорювався на саміті у Швейцарії – Шольц
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"Мирний план" Путіна не обговорювався на саміті у Швейцарії – Шольц

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Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Kay Nietfeld/Pool via REUTERS

Пропозиції Росії щодо врегулювання війни в Україні не обговорювалися на Саміті миру у Швейцарії.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає The Guardian.

Він наголосив, що план, висунутий лідером РФ Володимиром Путіним, "не мав серйозного наміру".

Крім того, пропозиції Путіна, щоб Україна відмовилася від Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, на які претендує Росія, а також припинити бойові дії та відмовитися від амбіцій членства в НАТО, спрямовані лише на те, щоб відвернути увагу від конференції.

Що відомо про заяви Путіна напередодні Глобального саміту миру

14 червня на зустрічі з керівництвом МЗС Росії Володимир Путін заявив, що однією з умов для початку переговорів із Києвом є повне виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також Україна має заявити про відсутність планів вступити в НАТО.

При цьому російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що вважає некоректним ставити питання про те, що ініціатива Путіна щодо України схожа на пропозицію про капітуляцію, передають "РИА Новости".

На заяву відреагували також в МЗС України. У відомстві зазначили, що поява низки заяв від очільника Кремля Володимира Путіна за день до початку Глобального саміту миру свідчить про те, що Росія насправді боїться справжнього миру.

"Всі озвучені Путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви й нічого нового в цих чергових заявах немає. Водночас показовим є час їхнього озвучення. Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому заході", — йдеться у повідомленні.

Зі свого боку в Офісі президента заявили, що Росія не має бажання припиняти війну, а пропозиції Путіна свідчать про "нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії".

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