Росія не демонструє бажання вступати в переговори — Майкл Карпентер

Російська сторона не демонструє жодного справжнього бажання вступати в переговори.

Про це в коментарі Суспільному розповів старший директор з питань Європи у Раді національної безпеки Сполучених Штатів Майкл Карпентер.

"Володимир Путін днями виступив з промовою, у якій вимагав від України не тільки відмовитися від територій, які Росія окупувала, а це майже 20% території України, але й добровільно відмовитися від ще від 3 чи 4% української території. … Це не прагнення до діалогу і дипломатії. Це вимога капітуляції і здачі", — підкреслив Карпентер.

Він наголосив, що проведення Глобального саміту миру — великий день для України, адже на заході зібралися майже 101 країна й організація, які відстоюють принципи міжнародного права.

"Тут майже 60 глав держав з усього світу — з Африки, Латинської Америки, Східної Азії, і, звичайно, з Європи та Сполучених Штатів разом з віцепрезиденткою Гарріс. Тож це велике зібрання. Представлено майже 101 країну і організацію. І всі ці люди, країни та організації відстоюють принципи міжнародного права, Статут ООН, суверенітет і територіальну цілісність. І це є ключовим", — сказав Карпентер.

Він відзначив, що безпекова угода між США та Україною матиме систематичний та стратегічний характер.

"Це буде підтримка з військового та оборонного боку, а також економічних реформ, гуманітарної допомоги, енергетичної інфраструктури, відновлення всієї економіки, а потім і гуманітарної підтримки. Тож вона (безпекова угода між США та Україною — Ред.) дійсно всеосяжна. Вона також спрямована на інституціоналізацію реформ в міру того, як Україна рухається вперед. Отже, це підтримка суверенної, незалежної, демократичної України. Це те, що підтримує моя країна, і це те, на що спрямована ця угода", — підсумував старший директор з питань Європи у Раді нацбезпеки США Майкл Карпентер.

Що відомо про заяви Путіна напередодні Глобального саміту миру

14 червня на зустрічі з керівництвом МЗС Росії Володимир Путін заявив, що однією з умов для початку переговорів із Києвом є повне виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також Україна має заявити про відсутність планів вступити в НАТО.

При цьому російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що вважає некоректним ставити питання про те, що ініціатива Путіна щодо України схожа на пропозицію про капітуляцію, передають "РИА Новости".

На заяву відреагували також в МЗС України. У відомстві зазначили, що поява низки заяв від очільника Кремля Володимира Путіна за день до початку Глобального саміту миру свідчить про те, що Росія насправді боїться справжнього миру.

"Всі озвучені Путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви й нічого нового в цих чергових заявах немає. Водночас показовим є час їхнього озвучення. Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому заході", — йдеться у повідомленні.

Зі свого боку в Офісі президента заявили, що Росія не має бажання припиняти війну, а пропозиції Путіна свідчать про "нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії".