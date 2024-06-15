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"Заклик не до перемовин, а до капітуляції": Гарріс прокоментувала заяви Путіна
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"Заклик не до перемовин, а до капітуляції": Гарріс прокоментувала заяви Путіна

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Камала Гарріс
Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс на полях Глобального саміту миру у Швейцарії, 15 червня 2024 року. MICHAEL BUHOLZER/Pool via REUTERS

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс прокоментувала заяви очільника Кремля Володимира Путіна про умови для нібито початку перемовин з Києвом.

"Учора Путін запропонував свої пропозиції. Але давайте говорити чесно. Він не закликає до перемовин. Він закликає до того, щоб Україна здалася", — сказала Гарріс на полях Глобального саміту миру у Швейцарії.

Вона також наголосила, що завершення війни має залежити виключно від України.

"США відстоюють Україну не через благодійність, а через те, що це в наших стратегічних інтересах. Ми тут з делегаціями більше 90 країн, у яких також є стратегічні інтереси щодо справедливого миру в Україні", — додала віцепрезидентка.

Що відомо про заяви Путіна напередодні Глобального саміту миру

14 червня на зустрічі з керівництвом МЗС Росії Володимир Путін заявив, що однією з умов для початку переговорів із Києвом є повне виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також Україна має заявити про відсутність планів вступити в НАТО.

При цьому російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що вважає некоректним ставити питання про те, що ініціатива Путіна щодо України схожа на пропозицію про капітуляцію, передають "РИА Новости".

На заяву відреагували також в МЗС України. У відомстві зазначили, що поява низки заяв від очільника Кремля Володимира Путіна за день до початку Глобального саміту миру свідчить про те, що Росія насправді боїться справжнього миру.

"Всі озвучені Путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви й нічого нового в цих чергових заявах немає. Водночас показовим є час їхнього озвучення. Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому заході", — йдеться у повідомленні.

Зі свого боку в Офісі президента заявили, що Росія не має бажання припиняти війну, а пропозиції Путіна свідчать про "нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії".

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