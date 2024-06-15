Прибуток від заморожених російських активів надаватиметься Україні через спеціальні фонди як на військові, так і на не військові потреби.

Про це йдеться у комюніке за результатами саміту G7.

Як йдеться у документі, гроші підуть на Україну кількома каналами, які спрямовують кошти на військові, бюджетні потреби та потреби у відбудові України. Все це діятиме "у межах обмежень наших відповідних правових систем та адміністративних вимог".

Європа віддала перевагу спрямовувати свої кредитні внески на потреби українських військових через існуючий європейський механізм — Європейський фонд миру.

Лідери Групи семи (G7) 13 червня офіційно домовилися до кінця року виділити Україні кредит у 50 мільярдів доларів. Усю суму Україна отримає одразу, а погашатиметься кредит прибутками від заморожених активів щорічно.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як ідеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

8 травня посли країн ЄС погодили принципові заходи щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на відновлення та озброєння України.