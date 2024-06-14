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У Чехії затримали підозрюваного в убивстві 9-річної Валерії
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У Чехії затримали підозрюваного в убивстві 9-річної Валерії

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Поліцейські Чехії уранці 14 червня заарештували 36-річного громадянина Молдови. Його підозрюють в тому, що чоловік у німецькому Дебельні вбив 9-річну дівчинку з України Валерію.

Про це написала поліція Саксонії.

"Громадянина Молдови серйозно підозрюють у насильницькій смерті дев’ятирічної дівчинки з Дебельна, пошуки якої велися з вечора 3 червня 2024 року", — написали правоохоронці.

Як додає Bild, підозру підтвердив і старший прокурор федеральної німецької землі Саксонія Інгрід Бургхарт.

Чоловіка шукали в Чехії. Він нібито був за кермом сріблястого Peugeot 206 CC і проминав чеське місто Млада-Болеслава. Його заарештували близько 10:15 в ресторані Праги.

"Ми можемо підтвердити, що з нами зв’язалися наші німецькі колеги, і ми інтенсивно працюємо над цією справою", – сказала Ірена Піларжова, речник Головного управління чеської поліції.

Як було відомо напередодні, у справі про вбивство дівчинки шукали й 55-річного Геннадія, біженця з України. Але підозри з нього вже зняті. На момент скоєння злочину чоловік перебував у Туреччині й там лікував зуби. Він повернувся в Німеччину цього тижня та допоміг поліції своїми свідченнями.

Українець сказав BILD: "Звістка про смерть дівчинки також стала для мене важким ударом, я дуже сподіваюся, що вбивцю швидко знайдуть".

Що відомо про зникнення та пошуки Валерії

3 червня 9-річна Валерія не дійшла до школи. До пошукової операції було залучено понад 300 правоохоронців.

Востаннє її бачили близько 6:50 ранку. Вона вийшла з дому, аби піти на автобус до школи, але у там її так і не бачили. У школі не забили на сполох через її відсутність, тому мама дівчинки помітила зникнення доньки лише близько 18:30 того ж дня.

11 червня у лісі поблизу міста Дебельн (Саксонія) знайшли тіло, яке належить зниклій українській дівчинці Валерії. Його виявили далеко від лісових доріжок, у підліску непрохідної місцевості. Слідчі зосередилися на соціальному колі родини, повідомили у місцевій прокуратурі. Підозрюваних і арештів поки що немає.

Батько дівчинки, військовий Роман Гудзенко останні два роки бачив своїх дітей лише через екран телефону. За його словами, колишня дружина обіцяла привезти Валерію, щойно почнуться канікули, але не зробила цього. Роман виїхав до Німеччини, його відпустили з фронту.

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