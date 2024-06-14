Японія та Україна укладуть угоду щодо співпраці у сфері розвідки

Японія та Україна мають намір співпрацювати у розвідувальній галузі, а також планують укласти угоду про захист інформації для обміну секретними даними.

Про це йдеться у тексті двосторонньої угоди.

"Учасники прагнуть укласти угоду про безпеку інформації між Японією та Україною з метою взаємного захисту секретної інформації, якою обмінюються учасники, а також розширення та полегшення обміну інформацією між відповідними відомствами", — йдеться у документі.

Для укладання цієї угоди представники обох краї "проведуть двосторонній діалог з безпекової політики на рівні керівних посадових осіб".

Зокрема, у документі наголошується, що "японська сторона продовжить надавати допомогу Україні відповідно до своїх конституційних та правових вимог та положень".

Така підтримка включає "надання нелетального обладнання та товарів", лікування поранених українських військових та "співпрацю у сфері розвідки в галузі безпеки й оборони".

До того ж Японія та Україна оголосили про намір "співпрацювати в галузі кібербезпеки для протидії російським кібератакам в умовах агресії, що триває". Ця співпраця включає, зокрема, обмін інформацією та досвідом, а також "надання міжнародної технічної допомоги Україні".

Безпекова угода між Україною та Японією

Угода між Києвом та Токіо терміном на 10 років підписана на саміті G7 13 червня 2024 року. Вона закріплює допомогу Україні у сфері безпеки, а також співпрацю у гуманітарній, технічній та фінансовій сферах.