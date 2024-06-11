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Україна у липні отримає €1,5 млрд прибутків від активів РФ — президентка ЄК
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Україна у липні отримає €1,5 млрд прибутків від активів РФ — президентка ЄК

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Урсула фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Getty Images/KENZO TRIBOUILLARD

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що близько 1,5 млрд євро прибутків від заморожених російських активів у липні буде передано Україні.

Про це вона сказала на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні.

"Минулого року я казала, що ми повинні передати Україні заморожені активи РФ. І зараз ми зробили це можливим відповідно до міжнародного законодавства водночас зберігаючи стабільність фінансових ринків. Близько 1,5 млрд євро прибутків від заморожених російських активів у липні буде передано Україні", — сказала фон дер Ляєн.

За словами президентки ЄК, 10% з цієї суми підуть на реконструкцію та відновлення і 90% на захист.

"Цього тижня, на саміті Групи семи ми продовжимо обговорювати, як Укрнаїна може отримати більший зиск і користь від заморожених російських активів", — сказала вона.

21 травня в ЄК повідомили, що Україна отримає першу виплату з надприбутків від користування замороженими активами Росії на території Євросоюзу вже у липні цього року. У Комісії зазначили, що кошти будуть доступні для підтримки України, починаючи з липня 2024 року, з виплатами двічі на рік. За даними ЄК, йдеться про 2,5 — 3 мільярди євро.

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