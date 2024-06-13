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Країни-члени G7 досягли домовленості щодо використання заморожених активів РФ — Мелоні
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Країни-члени G7 досягли домовленості щодо використання заморожених активів РФ — Мелоні

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні . REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Лідери країни-членів "Групи семи" (G7) сьогодні, 13 червня, досягли політичного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України. Йдеться про суму у 50 мільярдів доларів США, яку нададуть у якості кредиту, який буде погашатися коштом активів РФ.

Про це за підсумками саміту на пресконференції повідомила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

"Країни G7 чітко підтвердили це зобов'язання, і я підтверджую, що ми досягли політичної угоди щодо надання додаткової фінансової підтримки Україні в розмірі близько 50 мільярдів доларів до кінця року через механізм позики, для погашення якої можуть бути використані надприбутки від російських активів, пов'язаних у наших юрисдикціях", — пояснила вона.

Мелоні зауважила, що йдеться не про конфіскацію активів, а про відсотки, що нараховуються з часом.

"Ви чудово розумієте, що сьогоднішній крок — це фундаментальний політичний крок, який тепер потрібно буде швидко визначити з технічного погляду, вочевидь беручи до уваги рамки, вже ухвалені на рівні ЄС, але це несподіваний результат, яким я особливо пишаюся", — сказала очільниця італійського уряду.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як ідеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

8 травня посли країн ЄС погодили принципові заходи щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на відновлення та озброєння України.

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