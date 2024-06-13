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У 2025 році в Італії відбудеться Конференція з відновлення України
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У 2025 році в Італії відбудеться Конференція з відновлення України

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Антоніо Таяні
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (в центрі) вітається зі своїм єгипетським колегою Самехом Шукрі після переговорів у Каїрі, Єгипет, в середу, 11 жовтня 2023 року. AP/Amr Nabil

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Італія готова прийняти та організувати Конференцію з відновлення України у 2025 році.

Про це повідомляється на сайті МЗС Італії.

"Уряд Італії твердо налаштований підтримувати відновлення та реконструкцію України", – сказав Таяні на щорічній Конференції з питань реконструкції України, яка цього року відбулася в Берліні.

На конференції в Берліні Італія анонсувала виділення 140 мільйонів євро на відновлення інфраструктури та додатковий пакет військової допомоги, в основному з систем протиповітряної оборони. Частину виділених грошей інвестують у відновлення зруйнованого російською ракетою Спасо-Преображенського собору в Одесі

Таяні також зазначив, що 11 червня Італія та Україна підпишуть меморандум про співпрацю.

За даними Кільського інституту світової економіки (IfW Kiel), який відстежує міжнародну допомогу Україні, станом на квітень 2024 року Італія виділила фінансову допомогу Україні на загальну суму 1,7 мільярда євро (1,8 мільярда доларів).

У конференції 2025 року планують узяти участь урядовці з 77 країн і близько 1 800 учасників. Запрошені 500 компаній, у тому числі 150 з Німеччини, 150 з України та 200 з інших країн-учасниць.

Конференція з відновлення України у Берліні 2024 року

11-12 червня у Берліні відбулася Конференція з відновлення України. 10 червня Зеленський підписав розпорядження, яким затвердив українську делегацію на конференції. Головою делегації буде міністерка економіки Юлія Свириденко.

Берлінська конференція з реконструкції (Ukraine Recovery Conference, URC2024) — це вже третя конференція з реконструкції з початку повномасштабної війни. У липні 2022 року учасники в Лугано (Швейцарія) погодили основні принципи реконструкції: вона має бути орієнтованою на реформи, прозорою, демократичною та сталою. На конференції у Лондоні 2023 року в центрі уваги була мобілізація приватного сектору.

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