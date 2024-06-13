Президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті "Групи семи" (G7) наголосив, що взаємодія між країнами-членами цього блоку у конкретній допомозі для ЗСУ має бути довершеною вже зараз.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"З кожним із вас ми обговорюємо кілька речей, які максимально потрібні (Україні — ред.): ППО, і передусім Patriot, які збивають усі російські ракети, а також наша далекобійність і можливість знищувати російських терористів там, де вони є, включно з територією самої Росії", — сказав глава держави.

Він зауважив, що нещодавній дозвіл союзників на застосування західної зброї поза українською територією для захисту Харкова та інших міст дещо допоміг від російських ударів, проте цього недостатньо.

"Але ми ще в пошуку додаткових Patriot і потребуємо й надалі таких же сильних кроків, як були зроблені для нашої далекобійності. Я також прошу вас зробити все можливе, щоб прискорити наш перехід на F-16, що означає прискорення підготовки пілотів і збільшення кількості навчальних центрів. І в мене є одне повідомлення від наших військових – вони вдячні за всі пакети військової підтримки, які ви надали, і просять вас доправити їх в Україну, нашим воїнам якнайшвидше", — сказав Зеленський.

Серед іншого президент запропонував лідерам "Групи семи" включно із партнерами скласти план відновлення України.

"Давайте разом складемо такий план відновлення та підтвердимо його теж спільною декларацією G7+ – декларацією відновлення. Це буде також і декларацією миру, бо завдяки відновленню люди побачать, що мир справді буде, що ми в нього віримо і дбаємо про настання миру так само як і про оборону", — сказав він.

Зеленський пояснив, що деталі такої декларації можуть опрацювати дипломатичні команди так само як вони опрацювали безпекові декларації.

"І це може бути ідеальним рішенням із погляду своєчасності та символізму – підготувати декларацію відновлення якраз до саміту НАТО у Вашингтоні та ухвалити її під час заходу", — додав глава держави.

13 червня президент Володимир Зеленський прибув до Італії для участі у саміті "Групи семи" (G7) і підписав із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою безпекову угоду, яка стала для України 16-м таким документом.

Раніше четверо офіційних осіб США, які побажали залишитися анонімними, заявили, що президент Джо Байден дав Україні добро на використання американської зброї для удару всередині Росії з обмеженою метою захисту Харкова.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена дала Україні дозвіл бити по військових цілях в Росії з американської зброї.

Водночас Кірбі пояснив, що дозвіл обмежується Харківською областю, а також типами цілей, які Україна може вражати.

Пізніше Кірбі уточнив, що США можуть розширити дозвіл на використання Україною американської зброї для ударів по території Росії. Рішення залежатиме від ситуації на полі бою.

5 червня стало відомо, що ЗСУ вже використовували американську зброю для ударів по території Росії, після того, як США дозволили це робити.