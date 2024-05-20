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15-річного українця поранили у німецькому Дортмунді. Що відомо
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15-річного українця поранили у німецькому Дортмунді. Що відомо

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15-річний підліток з України отримав ножові поранення ввечері 19 травня у місті Дортмунд Рурського району Німеччини.

Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що 15-річний хлопець з двома друзями розпочали розмову з двома дівчатами і це, ймовірно, не сподобалось групі молодиків.

Як пише Bild, розпочалася бійка, у ході якої один з чоловіків завдав кілька ножових поранень українцю. Нападникам вдалося втекти, а постраждалого підлітка госпіталізували.

За даними поліції, наразі стан українця задовільний. Зловмисника розшукують.

Напади на українців у Німеччині

10 лютого у Німеччині на українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка, які виступають за молодіжну збірну України, напали невідомі з ножами. Внаслідок отриманих поранень Єрмаков помер у лікарні. Козаченко певний час перебував перебував у реанімації, але його також не вдалося врятувати.

Слідчим вдалося встановити особи двох людей, які напали на спортсменів. Їм оголосили про підозру в скоєнні злочину та заарештували. Зловмисниками виявилися 15-річний німець-турок з Гельзенкірхена, а також 14-річний німець-грек з Херне, які вже фігурували у кримінальних справах.

14 лютого у Німеччині на ґрунті імовірної ксенофобії побили ще одного підлітка з України.

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