Кабмін: ВЛК не потрібне військовозобов'язаним до 25 та тим, кого бронюють

Кабінет міністрів України 7 червня схвалив постанову, якою уточнює: військовозобов'язаних до 25 років та тих, хто отримує бронь, не будуть скеровувати на військово-лікарську комісію.

Текст постанови і зміни оприлюднені на урядовому порталі та стосуються зокрема Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період.

Згідно з новим роз'ясненням від Кабміну, військовозобов'язані особи до досягнення 25-річного віку не направляються на ВЛК для проходження медичного огляду.

Процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з бронюванням теж не передбачатиме направлення на ВЛК.

Нагадаємо, 2 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років.

Що відомо про бронювання

Нині можуть бути заброньовані працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій у порядку, встановленому Кабміном.

Постанова Кабміну зараз дозволяє бронювати 50% військовозобов'язаних працівників критично важливих для функціонування економіки підприємств.

У квітні премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив міністерствам оновити постанови про визначення критично важливих підприємств, за якими бронюють військовозобовʼязаних. Він заявив, що бронювання має бути справедливим і повинні бути чіткі критерії, за якими визначатимуть такі підприємства.

11 червня у Верховній раді зареєстрували законопроєкт №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", який передбачає концепцію "економічного бронювання" військовозобов’язаних від мобілізації. За цим проєктом бізнес може заплатити за працівника 20 тисяч грн на місяць для броні, а відсоткові межі визначатиме уряд.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законної сили документ набув 18 травня 2024 року.