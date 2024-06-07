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Уряд спростив військовий облік для українців за кордоном
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Уряд спростив військовий облік для українців за кордоном

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Засідання уряду
Засідання уряду. пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів підтримав проєкт постанови №560 про військовий облік та мобілізацію, спростивши умови постановки на військовий облік чоловіків, які перебувають за кордоном.

Про це повідомляє Міноборони.

Нововведення, зокрема, стосуються можливості постановки на військовий облік через закордонні дипломатичні установи України для осіб, які перебувають не в Україні понад три місяці.

"Відтепер призовники, військовозобов’язані та резервісти зможуть ставати на облік без особистої присутності у районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки", — йдеться у повідомленні.

Крім того, із переліку документів, що підтверджують право на відстрочку від призову для українців за кордоном, виключено вимогу про подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю ІІ групи. Це дозволить уникнути зайвої бюрократії та спростити процедуру.

Уряд також змінив порядок надання інформації про адміністративні правопорушення призовників, військовозобов’язаних та резервістів: тепер ці дані будуть надсилатися районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки до поліції в електронному вигляді.

Нові правила набувають чинності з дня опублікування і мають на меті зробити систему військового обліку більш ефективною та доступною.

Кабінет міністрів також підтримав постанову про цифровізацію бронювання військовозобов’язаних в "Дії". Витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі та роздрукувати за потреби.

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