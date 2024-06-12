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У Раді зареєстрували законопроєкт з концепцією "економічного бронювання". Що відомо
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У Раді зареєстрували законопроєкт з концепцією "економічного бронювання". Що відомо

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У Верховній раді 11 червня зареєстрували законопроєкт №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", який передбачає концепцію "економічного бронювання" військовозобов’язаних від мобілізації.

Картка законодавчої ініціативи опублікована на сайті парламенту.

Авторами документа є група нардепів на чолі з головою комітету Верховної ради з питань економічного розвитку Дмитром Наталухою (партія "Слуга народу").

У своєму дописі у Facebook Наталуха розповів про основні положення документа.

За його словами, у законопроєкті заклали концепцію "економічного бронювання", яка дозволить зберегти для економіки "важкозамінних спеціалістів".

Як вона працюватиме:

  • Кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тисяч гривень на місяць за працівника — має можливість його забронювати. Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками.
  • Бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року.
  • Відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме уряд. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроєкті №11332 "про внесення змін до податкового кодексу України щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних".

Наталуха підкреслив, що ці законопроєкти є результатом "піврічної роботи великої команди людей", яка проводила консультації, моделювали різні сценарії та вели діалог, як з урядовцями, так і з бізнесом. Крім того, за його словами, незабаром будуть подані два альтернативних законопроєкти, що будуть включати: модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тисяч гривень, а також змішану модель – 35 тисяч зарплати для найманого працівника, 20 тисяч військового збору для ФОП.

Що відомо про бронювання

Нині можуть бути заброньовані працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій у порядку, встановленому Кабміном.

Постанова Кабміну зараз дозволяє бронювати 50% військовозобов'язаних працівників критично важливих для функціонування економіки підприємств.

У квітні премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив міністерствам оновити постанови про визначення критично важливих підприємств, за якими бронюють військовозобовʼязаних. Він заявив, що бронювання має бути справедливим і повинні бути чіткі критерії, за якими визначатимуть такі підприємства.

У Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання. У Комітеті з питань економічного розвитку є пропозиції, які розробляла група на чолі з головою Комітету Дмитром Наталухою. Ці пропозиції надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них, й продовжувати працювати та сплачувати податки.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законної сили документ набув 18 травня 2024 року.

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