Зеленський підписав зменшення граничного віку призовників з 27 до 25 років

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років, який Верховна рада схвалила у травні 2023 року.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, донині на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни, яким до дня відправлення до військових частин виповнилося 18 років, та старші особи, що не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку.

При цьому на військовий облік підлягають взяттю громадяни, які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників.

"На теперішній час, під час дії у державі правового режиму воєнного стану, необхідності в тривалому перебуванні громадян (до 27 річного віку) на військовому обліку призовників не має", — мовиться у документі.

Автори очікують, що реалізація закону унормує питання щодо поповнення мобілізаційного людського резерву шляхом взяття на військовий облік військовозобов’язаних громадян, які досягли 25-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників.

Уряд 5 травня 2023 року підтримав законопроєкт, який передбачає зниження граничного віку перебування на обліку призовників з 27 до 25 років.

Раніше Міноборони на звернення ЗСУ підготувало зміни до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

У МО обґрунтували зміни призовного віку тим, що "значна кількість придатних громадян, які не мають статусу військовозобов'язаних, не може бути залучена до служби за призовом під час мобілізації".

Що відомо про законопроєкт стосовно мобілізації

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.