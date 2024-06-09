Президент США Джо Байден і президент Франції Еммануель Макрон підтримали використання прибутку від заморожених російських активів на користь України.

Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому за підсумками зустрічі Байдена і Макрона в Парижі після церемонії 80-ї річниці висадки в Нормандії.

У заяві йдеться, що президенти обговорили можливості зробити більше для підтримки України.

“Президенти зобов’язуються підтримувати зусилля в рамках Європейського Союзу та Групи Семи (G7), спрямовані на спрямування надзвичайних прибутків від знерухомлених російських суверенних активів на користь України відповідно до міжнародного права та наших відповідних правових систем і процесів прийняття рішень”, — зазначається на сайті Білого дому.

У заяві наголошується, що у цій війні на карту поставлена ​​євроатлантична безпека в цілому. Тож Франція та Сполучені Штати, які є співголовами артилерійської коаліції в Контактній групі з питань оборони України, мають намір зробити нові кроки для надання необхідної підтримки Україні на поточному етапі та в довгостроковій перспективі.

“Франція та Сполучені Штати продовжують сповнені рішучості розвіяти будь-яке хибне уявлення про те, що час на боці Росії”, — йдеться у оприлюдненій заяві.

Після початку бойових дій на території України країни Євросоюзу і G7 заморозили близько 280 мільярдів доларів активів Банку Росії.

Наприкінці травня на зустрічі G7 не вдалося домовитися про схему передачі фінансів Україні.

Раніше Рада Європейського союзу схвалила використання доходів від заморожених активів Центрального банку Росії на користь України.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як ідеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

8 травня посли країн ЄС погодили принципові заходи щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на відновлення та озброєння України.