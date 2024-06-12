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Президент Фінляндії буде на Саміті миру у Швейцарії
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Президент Фінляндії буде на Саміті миру у Швейцарії

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Стубб, Фінляндія, саміт миру у Швейцарії
Президент Фінляндії Александр Стубб та президент України Володимир Зеленський на 60-й Мюнхенській конференції з питань безпеки, Німеччина, 17 лютого 2024 року. Фото: ОП

Глава Фінляндії Александр Стубб 15-16 червня приїде у Бюргеншток у Швейцарії на Глобальний саміт миру.

Про це 12 червня повідомив Офіс президента Фінляндії.

"Метою конференції є формування спільного бачення того, як досягти справедливого і тривалого миру в Україні. Дискусії будуть зосереджені на короткострокових та довгострокових віхах мирного процесу та на тому, хто має бути залучений до нього на різних етапах", — ідеться в пресрелізі.

В Александра Стубба також запланована низка двосторонніх зустрічей під час Саміту.

Стубб підтвердив свою участь у Саміті миру ще 7 травня під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.

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