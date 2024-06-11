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У 2024 році ЗСУ вже отримали від держави у 6 разів більше дронів, ніж за весь минулий рік — Сухаревський
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У 2024 році ЗСУ вже отримали від держави у 6 разів більше дронів, ніж за весь минулий рік — Сухаревський

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Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський
Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Ратинський В'ячеслав / УНІАН

З початку 2024 року держава поставила Збройним силам України у шість разів більше дронів, ніж за весь минулий рік.

Про це заявив Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський під час презентації відповідного нового роду військ ЗСУ у Києві, передає кореспондент Суспільного.

За словами Сухаревського, ця тенденція йде лише до нарощення.

Щодо заяви Зеленського про те, що Україна у 2024 році Україна виробить мільйон дронів, новопризначений Командувач Сил безпілотних систем сказав, що завдання буде виконано, і "це гарантовано".

"Щодо забезпечення і функціонування інших систем, відповідно, і більше того вона буде перевиконана", — додав він.

10 червня в Генштабі ЗСУ повідомили, що заступник головнокомандувача Збройних сил України Вадим Сухаревський відтепер командуватиме Силами безпілотних систем.

Про Сили безпілотних систем

6 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ №51/2024 "Про нарощування спроможностей Сил оборони", згідно з яким у структурі української армії має з'явитися окремий рід військ Сили безпілотних систем. Проєкт указу напрацьований Міноборони спільно з Генштабом. Уряд підтримав ініціативу Зеленського 7 травня.

Ще в лютому Вадим Сухаревський на форумі "Україна. Рік 2024" пояснював, навіщо потрібен цей окремий підрозділ:

"Метою нашої команди є три основні тези: ефективність, системність та аналіз застосування Сил безпілотних систем. Це буде потужний кулак, який буде вирішувати реальні завдання на полі бою, який буде надійним плечем підтримки для наших бойових бригад. Це буде той елемент, який дасть можливість асиметрично відповідати на дії противника і завдавати йому максимальних втрат", — сказав він.

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