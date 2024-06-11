У Києві презентували новітній рід військ ЗСУ — Сили безпілотних систем

Новітній рід військ ЗСУ — Сили безпілотних систем — презентували у Києві у вівторок, 11 червня. Це зробило Україну першою країною у світі, яка створила такі сили. Наразі у Силах безпілотних систем вже нараховується понад три тисячі співробітників.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Символом нового роду військ стала ластівка, створена нейромережею. Як пояснили в Міноборони, ластівка є одним з найшанованіших символів в українській культурі, який означає звістку про перемогу.

Як відзначили в Міноборони, новий рід військ дозволить уражати війська РФ на всю можливу глибину: від бойових порядків ЗСУ і аж до Уралу. Як заявив на презентації перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, Україна показала усьому світу, що відійшла від консервативного підходу, та створила прецедент.

“Таким чином, ми готові диктувати правила цієї війни для подальших успіхів. Щоб ми замінили військовослужбовця в окопі на лінії зіткнення на безпілотну систему — при чому на всіх рівнях, як повітрі, на землі, на морі та під водою — це все має бути об'єднане в єдину систему управління боєм, операцією. При цьому ураження, щоб ми наносили їм на всю можливу глибину від наших бойових порядків і аж до Урала, можливо трішки далі”, — сказав Гаврилюк.

За словами командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського, Україна впроваджує зміни на основі досвіду сучасної війни.

“Ми показали сьогодні усьому світу, що Україна відійшла від консервативного підходу. Сьогодні ми створили прецедент. Таким чином, ми готові диктувати правила цієї війни для подальших успіхів”, — сказав Сухаревський.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський на презентації цього новітнього роду військ у Києві 11 червня 2024 року. Суспільне Новини/Нікіта Галка

Сухаревський розповів, що у Міністерстві Оборони опрацьовується проєкт щодо виділення окремого бюджету під рід сил для того, щоб його максимально забезпечити. За його словами, йдеться про командну гру, яка полягає у співпраці з різними міністерствами, виробниками для того, щоб, починаючи від тестування їхніх виробів і тестування нових систем до замкнутого циклу забезпечення, прийти до якогось результату.

“Скажу відверто, ми зараз не говоримо навіть про цифру навіть у половину забезпечення. Але процес йде і я вірю в успіх цього процесу”, — сказав командувач.

Новітній рід військ ЗСУ — Сили безпілотних систем — презентували у Києві у вівторок, 11 червня. Міноборони України

Відповідаючи на запитання, чи будуть вже наявні підрозділи, які використовують безпілотники, перепідпорядковані командуванню, Сухаревський сказав, що не будуть забирати підрозділи з бригад, які на сьогодні перебувають на фронті.

“Про підрозділи, які вже існують у бригадах, у командуваннях, у бригадах та видах сил… Ми в ніякому разі не будемо забирати і притягувати до себе підрозділи з бригад, які на сьогодні знаходяться на фронті. Ми про специфічне завдання, підтримку і функцію”, — сказав командувач.

За його словами, продумана відповідна тісна взаємодія командування з наявними підрозділами для того, щоб їх підтримувати, посилювати та нарощувати їхні спроможності. В тому числі за допомогою в підпорядкування командування, сказав Сухаревський.

Новітній рід військ ЗСУ — Сили безпілотних систем — презентували у Києві у вівторок, 11 червня. Суспільне Новини/Нікіта Галка

Коментуючи рекрутинг у Сили безпілотних систем, Сухаревський сказав що йдеться про співпрацю і рекрутування усіх охочих.

“Звичайно, ми за креативних людей, ми не тільки про спорт, ми не про фізичну підготовку — ми про розум, ми про мізки і ми про креатив. Я думаю, що той концепт, який ми формуємо дасть можливість працювати абсолютно з усіма категоріями населення — як і в плані світогляду, так і розрізу”, — сказав командувач.

Наразі, за словами Сухаревського, він має вже понад 3 тисячі співробітників у Силах безпілотних систем.

За його словами, комплектування — це постійний процес, навіть старі підрозділи постійно цього потребують, тому що це послідований процес який відбувається постійно. Вийти на бойові спроможності підрозділів в повній мірі того що заплановано, командувач планує до кінця року.

Новітній рід військ ЗСУ — Сили безпілотних систем — презентували у Києві у вівторок, 11 червня. Міноборони України

Сухаревський також розповів, що робота з союзниками – це один із найважливіших елементів.

“Якщо говорити про питання Китаю – ми шукаємо якраз стабільні джерела постачання запчастин, засобів. Ми чітко розуміємо те, що не все виготовляє Україна і нам треба застосовувати іноземні елементи: ті ж самі тепловізійні камери, магніти до роторів в двигунах, і так далі. Тому Сполучені Штати – це один із стратегічних наших партнерів, і вони залучені до дуже багатьох моментів: починаючи від розвідки і закінчуючи виробництвом і супроводженням виробництва”, — сказав командувач.

Новітній рід військ ЗСУ — Сили безпілотних систем — презентували у Києві у вівторок, 11 червня. Суспільне Новини/Нікіта Галка

Відповідаючи на запитання, чи під час створення Сил безпілотних систем брали приклад із закордонних армій світу або, можливо, з інших родів військ України, Сухаревський сказав, що “кожна ідея колись починалася”.

“Наші "фішечки" – це бомбари, fpv-шки, морські дрони – це те, що робилося. Великий об'єм робота якраз полягає в тому, щоб, наприклад, шукати, застосовувати і покращувати вже існуючі засоби”, — розповів командувач.

Він нагадав, що президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв передати Україні 2000 дронів.

“Приведу для прикладу те, що ми зараз співпрацюємо з Францією в елементі того, що ті дрони, які вони збиралися передати – не зовсім відповідають сучасним вимогам. І вони готові їх модернізувати і працювати. І так воно працює скрізь Норвегія, Іспанія, Канада, Південна Корея. Ця співпраця сьогодні йде, і в тому числі і на рівні командування Сил безпілотних систем”, — розповів Сухаревський.

Новітній рід військ ЗСУ — Сили безпілотних систем — презентували у Києві у вівторок, 11 червня. Суспільне Новини/Нікіта Галка

10 червня в Генштабі ЗСУ повідомили, що заступник головнокомандувача Збройних сил України Вадим Сухаревський відтепер командуватиме Силами безпілотних систем.

Про Сили безпілотних систем

6 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ №51/2024 "Про нарощування спроможностей Сил оборони", згідно з яким у структурі української армії має з'явитися окремий рід військ Сили безпілотних систем. Проєкт указу напрацьований Міноборони спільно з Генштабом. Уряд підтримав ініціативу Зеленського 7 травня.

Ще в лютому Вадим Сухаревський на форумі "Україна. Рік 2024" пояснював, навіщо потрібен цей окремий підрозділ:

"Метою нашої команди є три основні тези: ефективність, системність та аналіз застосування Сил безпілотних систем. Це буде потужний кулак, який буде вирішувати реальні завдання на полі бою, який буде надійним плечем підтримки для наших бойових бригад. Це буде той елемент, який дасть можливість асиметрично відповідати на дії противника і завдавати йому максимальних втрат", — сказав він.