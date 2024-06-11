Президент Володимир Зеленський звернувся до німецької влади з проханням надати у найближчі 3-4 місяці надати Україні енергетичне обладнання зі вже зупинених електростанцій.

Про це глава держави сказав під час виступу на відкритті берлінської Конференції з відновлення України 11 червня.

"Одна з основних цілей Росії в Україні – це енергетика. З перших років свого правління Путін розглядає енергоресурс та енергоспоживання як зброю, інструмент для впливу та підкорення нації. Зараз Україна потерпає від руйнівного бачення Росією енергії як зброї. Внаслідок ударів російських ракет та дронів знищено вже 9 гігаватів потужності. При цьому пік споживання електроенергії минулої зими склав 18 гігаватів на добу. Тому половини тепер не існує", – сказав він.

Зеленський пояснив, що, наприклад, потреби Берліна в енергоспоживанні Берліна – це близько 2 ГВт за добу, Мюнхена – близько 3 ГВт.

"80% теплової генерації в Україні, третина гідрогенерації знищена Путіним. І це ще не межа його терору. На жаль. Але ми мусимо почати енергетичне відновлення", — сказав президент.

За його словами, Україна має всю "природну основу" для сучасної енергетики, але без кредитування та інвестицій від партнерів не зможе це реалізувати.

"Йдеться не про гранти, а про високодохідні інвестиції для ваших компаній, про великий ринок для вашого обладнання, про кредитні програми для ваших інституцій", – сказав він.

Зеленський наголосив, що зруйновані енергооб'єкти, які можливо зараз відновити, необхідно відремонтувати до настання цієї зими.

"Це дуже важливо, протягом наступних 3-4 місяців. Ми знаємо, як це забезпечити, від вас просимо обладнання від ваших зупинених електростанцій та пряму фінансову підтримку", — сказав глава держави.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.