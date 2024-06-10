Німеччина надала Укренерго пільговий кредит на 30,4 млн євро

У Берліні 10 червня підписали угоду, яка передбачає залучення від уряду Німеччини кредиту на 30,4 млн євро через державний Німецький банк розвитку KfW. Кошти підуть на українську енергетику.

Про це повідомляє українське Міністерство фінансів та НЕК "Укренерго".

Кредитну угоду з KfW уклали голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький та представники KfW – членкиня правління Крістіан Лайбах і директорка за регіоном Східна Європа, Кавказ, Центральна Азія Вероніка Гарсіа дель Арко.

Гарантійну угоду від уряду України підписав міністр фінансів Сергій Марченко.

На підписанні також були присутні:

міністр енергетики України Герман Галущенко;

генеральний директор з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Герт-Ян Коопман;

представники Уряду Німеччини, зокрема державний секретар міністерства економічного співробітництва та розвитку ФРН Йохен Фласбарт.

Відповідно до умов угоди, термін кредитування становить 30 років, з яких перші 10 років — пільговий період. Відсоткова ставка за користування кредитом становить 2% річних.

Як пише пресслужба Укренерго, кредитні кошти спрямують на підвищення стійкості української енергосистеми та забезпечення стабільної роботи магістральної високовольтної мережі "Укренерго".

"Кредитні кошти, які ми отримали від наших партнерів, будуть направлені на реконструкцію однієї з наших підстанцій у західному регіоні. Після модернізації це буде високотехнологічний автоматизований об’єкт, який відповідатиме вимогам ENTSO-E щодо надійності роботи системи електропередачі та безпеки мережі. Також надане фінансування допоможе закупити дороговартісне високотехнологічне обладнання для підстанцій, які були пошкоджені під час ракетних та дронових атак ворога", — уточнив Кудрицький.

З початку повномасштабної війни уряд ФРН залучив на бюджетну підтримку України 1,55 млрд євро, з яких 1,25 млрд євро – грантові кошти та 0,3 млрд євро – кредити.

Що відомо про іншу фінансову підтримку партнерів для енергетики України

5 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримає від Європейського банку реконструкції та розвитку €300 млн на відновлення енергосистеми.

У Фонді підтримки енергетики України завдяки допомозі міжнародних партнерів — Ісландії, Данії, Австралії, Великої Британії, Австрії, Швеції — акумульовано вже 500 млн євро. За ці кошти Україна закуповує нове обладнання.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

1 червня Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, пошкодила дві гідроелектростанції та обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.