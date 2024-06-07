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В "Укренерго" анонсували тимчасове покращення ситуації в енергосистемі. Що відомо
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В "Укренерго" анонсували тимчасове покращення ситуації в енергосистемі. Що відомо

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Володимир Кудрицький
Гендиректор "Укренерго" Володимир Кудрицький під час пресконференції, 1 квітня 2024 року. REUTERS/Sergiy Voloshin

У ніч з 7 на 8 червня почне працювати додатковий блок однієї з атомних українських електростанцій, що покращить ситуацію в енергосистемі, але — ненадовго. Йдеться всього про кілька тижнів.

Про це в ефірі ток-шоу "Української Правди" розповів очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ми очікуємо, що в ніч з п’ятниці на суботу вийде в роботу додатковий блок на АЕС і це на два тижні дасть приємну приварку до потужності, якою ми володіємо по всій енергосистемі. Тобто графіки не зникнуть, але стануть м’якші по всій енергосистемі", — сказав він.

За словами Кудрицького, з цим виведенням в роботу енергоблока областям буде легше дотримуватись лімітів. Але це покращення буде тимчасовим, адже попереду ще липень, коли на навантаження енергосистеми впливатиме спека.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

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