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Зеленський під час виступу на Конференції з відновлення у Берліні: "Україна отримає угоди на мільярди євро"
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Зеленський під час виступу на Конференції з відновлення у Берліні: "Україна отримає угоди на мільярди євро"

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Наразі на рівні громад, компаній та уряду готуються до укладення "сотні угод" між Україною та Німеччиною.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на відкритті берлінської Конференції з відновлення України 11 червня.

"Також тут присутні наші друзі з країн-партнерів не лише з Європи. І ми вийдемо з цієї конференції з домовленостями на мільярди євро. Йдеться про виробництво військової техніки та зброї, розбудову української енергетики, будівництва житла, медичну сферу", — сказав президент.

Він наголосив, що все надає Україні стійкості в умовах війни та відчуття, що "життя все одно переможе".

"Я абсолютно впевнений, що Україна реалізує свій проєкт національного відновлення і він стане проєктом європейського відновлення. Чи може це відбутись без Німеччини? Точно ні. І це той випадок, коли німецька сила матиме очевидне підтвердження", — сказав Зеленський.

Конференція з відновлення України

Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України 11-12 червня та переговорів із федеральним канцлером Олафом Шольцом.

10 червня Зеленський підписав розпорядження, яким затвердив українську делегацію на конференції з відновлення України в Берліні 11-12 червня. Головою делегації буде міністерка економіки Юлія Свириденко.

Берлінська конференція з реконструкції (Ukraine Recovery Conference, URC2024) — це вже третя конференція з реконструкції з початку повномасштабної війни. У липні 2022 року учасники в Лугано (Швейцарія) погодили основні принципи реконструкції: вона має бути орієнтованою на реформи, прозорою, демократичною та сталою. На конференції у Лондоні 2023 року в центрі уваги була мобілізація приватного сектору. У 2025 році конференцію разом з Україною прийматиме Італія.

Раніше уряд Німеччини оголосив, що цей захід відвідають понад 2000 учасників з понад 60 країн.

URC2024 зосередиться на таких чотирьох темах:

  • діловий вимір – мобілізація приватного сектору для реконструкції та економічного зростання;
  • людський вимір — соціальне відновлення та людський капітал для майбутнього України;
  • місцевий і регіональний вимір — відновлення муніципалітетів і регіонів;
  • вимір ЄС – вступ до ЄС і відповідні реформи.

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