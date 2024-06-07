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Уряд надасть пільгові кредити на енергообладнання до 480 тисяч грн
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Уряд надасть пільгові кредити на енергообладнання до 480 тисяч грн

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Пільгові кредити, зняття мита й ПДВ на енергообладнання
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в Києві 7 червня 2024 року. Денис Шмигаль/Telegram

Уряд та Верховна Рада готують законопроєкт про зняття мита й ПДВ на ввезення в Україну енергообладнання. Кабмін також пропрацьовує програму пільгового кредитування на закупівлю енергообладнання — як для громадян, так і для бізнесу.

Про таке повідомили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та Урядовий портал.

Шмигаль сказав, що 7 червня уряд затвердив порядок надання фінансової підтримки українцям, що встановлюють удома генерувальні установки з альтернативних джерел енергії.

"Сума компенсації для установок потужністю до 10 кВт на одне домогосподарство складатиме 244 тис. грн. А максимальна сума кредиту — 480 тисяч гривень терміном на 5 років", — анонсував глава Кабміну.

Крім того, працюють над розширенням газової генерації. Ідеться про газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки, а також про модульні котельні.

"Й одночасно нарощуємо видобуток газу. За 5 місяців цього року «Нафтогаз» запустив 36 нових свердловин і збільшив видобуток на 10%", — поінформував Денис Шмигаль.

Також спільно з Верховною радою урядовці готують законопроєкт про зняття мита й ПДВ на ввезення всього енергетичного обладнання та про усунення всіх митних формальностей.

В уряді наголосили, що відновлення енергетики після російських обстрілів не припиняється 24/7. Держава залучає допомогу партнерів: у Фонді підтримки енергетики акумульовано вже 500 млн євро. За ці кошти Україна закуповує нове обладнання.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

1 червня Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, пошкодила дві гідроелектростанції та обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

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