Зміна політики адміністрації Байдена, що дозволяє Україні обмежено використовувати надану США зброю для ударів по деяких військових цілях на невеликій частині території РФ, зменшила площу безпечного простору Росії лише на 16%. 84% територій, які перебувають у зоні досяжності ракет ATACMS, через заборону США на удари утворюють "великий заповідник".

Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.

За словами аналітиків, політика США фактично "створила величезний заповідник" – територію РФ в зоні дії зброї, наданої США, але на якій українським силам не дозволяється завдавати нею ударів. Цю територію Росія використовує для захисту своїх бойових сил, командування і служби контролю, матеріально-технічного та тилового забезпечення.

"Політика США все ще захищає переважну більшість оперативного та глибокого тилу Росії забороняючи Україні використовувати ATACMS будь-де в РФ", — йдеться у звіті.

В Інституті припускають, що Збройні сили України можуть вражати усі легітимні військові цілі в межах досяжності з HIMARS з використанням GMLRS в Бєлгородській, Курській та Брянській областях.

"Однак далеко не ясно, чи українські сили мають на це дозвіл. Американські чиновники описали здатність України завдати удару по Росії за допомогою GMLRS як контрбатарейний вогонь і географічно прив’язані до району Харкова. Вони заявили, що ЗСУ можуть завдати ударів по російських військових об’єктах, "розгорнутих безпосередньо за кордоном", припускаючи, що Україні можуть заборонити завдавати удари) по російських військових об’єктах далі в тилу або в інших районах Курської та Брянської областей, які все ще перебувають у зоні дії GMLRS", — зазначили в ISW.

За словами аналітиків, заяви офіційних осіб США також вказують на те, що ЗМУ можуть бути обмежені в завдаванні ударів по російських військових цілях, які не беруть активної участі в наземних атаках і ударах по Україні.

Раніше видання Politico із посиланням на офіційного представника США та двох інших людей, знайомих із питанням, написало, що адміністрація президента Джо Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати удару всередині Росії — виключно в районі Харкова — з використанням зброї, наданої Сполученими Штатами.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 31 травня підтвердив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена дала Україні дозвіл бити по військових цілях Росії з американської зброї.

Представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер заявив, що Україна може бити американською зброєю по російських угрупованнях поблизу кордону не лише на Харківщині, а там, де це необхідно. Водночас він наголосив, що дозвіл не стосується ракет ATACMS чи ударів на велику відстань.

Що відомо про обмеження використання західної зброї по території РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території РФ західною зброєю. Його заклик підтримала низка країн: Франція, Польща, Фінляндія, Естонія, Німеччина, Литва, Чехія, Швеція, Велика Британія, Канада, а також Данія та Норвегія. Але проти цього виступили Італія та Бельгія.

Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель 28 травня поінформував, що деякі країни Євросоюзу зняли обмеження на удари ЗСУ своєю зброєю, яку вони постачають Україні.