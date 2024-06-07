8 червня — 836 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Еммануель Макрон заявив, що навчання українських пілотів у Франції на штурмовиках Mirage-2000 розпочнеться найближчими днями.
- Українцям дозволили вставати на облік у консульствах за кордоном.
- Бронювання від мобілізації стане доступним в "Дії".
- Німеччина розглядає можливість відправки четвертої батареї ППО Patriot в Україну.
- Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні на 225 мільйонів доларів.