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Франція розпочне навчання українських пілотів на Mirage 2000, Кабмін дозволив бронювання в "Дії". 836 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуПодіїТоп дня

Франція розпочне навчання українських пілотів на Mirage 2000, Кабмін дозволив бронювання в "Дії". 836 день війни. Онлайн

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Макрон, Зеленський
Президент Франції Еммануель Макрон із президентом України Володимиром Зеленським у Єлисейському палаці в Парижі, Франція, 7 червня 2024 року. REUTERS/Hannah McKay

8 червня — 836 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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