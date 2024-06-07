Кабмін підтримав бронювання військовозобов'язаних в "Дії"

Кабінет міністрів підтримав постанову про цифровізацію бронювання військовозобов’язаних в "Дії". Витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі та роздрукувати за потреби.

Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

"Уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання. Це значно зменшить корупційні ризики під час бронювання співробітників критично важливих для економіки України підприємств та мінімізує людський фактор у цьому процесі", — зазначили у міністерстві..

Раніше інформація перевірялась тижнями вручну. Відтепер весь процес бронювання триватиме приблизно годину.

Як працюватиме бронювання на порталі Дія

керівник компанії на порталі Дія подає списки військовозобов’язаних співробітників, на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом

система автоматично перевірить, чи людина працевлаштована офіційно і чи є дані в реєстрі "Оберіг"

Дія надішле сповіщення керівнику про результат розгляду протягом доби.

Як зазначили у міністерстві, якщо перевірка успішна — інформація про бронювання зʼявиться в застосунку Резерв+. Також витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі "Дія" та роздрукувати за потреби.

На першому етапі бронювання в "Дії" працюватиме для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони. Далі перелік розширюватиметься".