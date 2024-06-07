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Кабмін підтримав бронювання військовозобов'язаних в "Дії"
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Кабмін підтримав бронювання військовозобов'язаних в "Дії"

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Портал державних послуг "Дія"
Портал державних послуг "Дія". Фото: diia.gov.ua

Кабінет міністрів підтримав постанову про цифровізацію бронювання військовозобов’язаних в "Дії". Витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі та роздрукувати за потреби.

Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

"Уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання. Це значно зменшить корупційні ризики під час бронювання співробітників критично важливих для економіки України підприємств та мінімізує людський фактор у цьому процесі", — зазначили у міністерстві..

Раніше інформація перевірялась тижнями вручну. Відтепер весь процес бронювання триватиме приблизно годину.

Як працюватиме бронювання на порталі Дія

  • керівник компанії на порталі Дія подає списки військовозобов’язаних співробітників, на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом
  • система автоматично перевірить, чи людина працевлаштована офіційно і чи є дані в реєстрі "Оберіг"
  • Дія надішле сповіщення керівнику про результат розгляду протягом доби.

Як зазначили у міністерстві, якщо перевірка успішна — інформація про бронювання зʼявиться в застосунку Резерв+. Також витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі "Дія" та роздрукувати за потреби.

На першому етапі бронювання в "Дії" працюватиме для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони. Далі перелік розширюватиметься".

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