Кабмін підтримав бронювання військовозобов'язаних в "Дії"

Кабінет міністрів підтримав постанову про цифровізацію бронювання військовозобов’язаних в "Дії". Витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі та роздрукувати за потреби.
Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.
"Уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання. Це значно зменшить корупційні ризики під час бронювання співробітників критично важливих для економіки України підприємств та мінімізує людський фактор у цьому процесі", — зазначили у міністерстві..
Раніше інформація перевірялась тижнями вручну. Відтепер весь процес бронювання триватиме приблизно годину.
Як працюватиме бронювання на порталі Дія
- керівник компанії на порталі Дія подає списки військовозобов’язаних співробітників, на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом
- система автоматично перевірить, чи людина працевлаштована офіційно і чи є дані в реєстрі "Оберіг"
- Дія надішле сповіщення керівнику про результат розгляду протягом доби.
Як зазначили у міністерстві, якщо перевірка успішна — інформація про бронювання зʼявиться в застосунку Резерв+. Також витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі "Дія" та роздрукувати за потреби.
На першому етапі бронювання в "Дії" працюватиме для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони. Далі перелік розширюватиметься".