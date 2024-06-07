Німеччина обмірковує надання Україні четвертого Patriot — Bloomberg

У відповідь на запити Києва про посилення ППО уряд Німеччини міркує про те, щоб направити четверту систему Patriot в Україну. Але остаточного рішення ще немає.

Про це повідомили анонімні джерела Bloomberg.

Також, як повідомляє Bloomberg, інші союзники, зокрема США і Румунія, розглядають можливість надіслати по одній батареї Patriot.

Президент України Володимир Зеленський та інші посадовці постійно закликають партнерів надати більше систем протиповітряної оборони. Думки про це в Заходу посилилися на тлі того, що Росія б'є по об'єктах інфраструктури України та веде наступ на харківську область з півночі.

31 травня Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило, що передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot та додаткову військову допомогу на 500 мільйонів євро.

Передання систем Patriot для України

23 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина надішле третю батарею Patriot і ще шість надійдуть незабаром з інших країн-членів ЄС.

Відомо, що українські військові 6 травня розпочали навчання на Patriot у Німеччині, після чого їх із системами перенаправлять в Україну. Це буде не раніше кінця червня.

Як працюють ЗРК Patriot

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз американську систему використали у боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Характеристики радіолокаційної станції системи:

максимальна висота перехоплення цілі — 24 кілометри;

максимальна дальність перехоплення — 80 кілометрів;

мінімальна — три кілометри.

Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами "земля — повітря". Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.