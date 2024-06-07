Французько-німецький виробник озброєнь KNDS (KMW+Nexter Defense Systems) відкриє дочірнє підприємство на території України. Воно вироблятиме військову техніку та боєприпаси.

Про це повідомляють Le Figaro і BMF TV.

Зазначається, що сьогодні, 7 червня, у Парижі глава України Володимир Зеленський, президент ради директорів KNDS Філіп Петіколен і міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підписали відповідний документ.

KNDS виробляє танки Leopard, артсистеми, самохідні артилерійські установки CAESAR, які Франція передавала українській армії та інше.

Пізніше Зеленський розкрив деталі. За його словами, було підписано заяви про наміри щодо створення центру обслуговування та ремонту техніки KNDS France/Nexter в Україні, а також щодо використання технології 3D-друку для виготовлення запчастин цієї компанії.

6 червня Зеленський із дружиною прибув до Парижу на відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії у Франції.

У березні цього року Париж і Берлін досягли угоди, яка дає можливість французько-німецькій оборонній компанії KNDS заснувати виробничий підрозділ в Україні.