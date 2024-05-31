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Німеччина надає Україні ще одну систему Patriot і пакет допомоги €500 млн
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Німеччина надає Україні ще одну систему Patriot і пакет допомоги €500 млн

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Система ППО Patriot
Система ППО Patriot під час військових навчань у Швеції, 30 квітня 2023 року. AP

Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило, що передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot та додаткову військову допомогу на 500 мільйонів євро.

Про це йдеться в соцмережі X німецького МЗС.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок прокоментувала виділену допомогу: "Жорстока агресія Путіна проти України і його провокації на зовнішніх кордонах ЄС і НАТО вимагають нашої непохитної єдності. Держави, які зазнали нападу, мають не лише право захищати свою територію, але й захищати своїх громадян. Наша військова підтримка України відповідає цим принципам".

Таке Бербок сказала у Празі на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, де підтримка України була основною темою робочої сесії.

Напередодні німецьке видання Tagesschau писало, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги для України на 500 мільйонів євро. За даними Tagesschau, до пакета зокрема увійдуть велика кількість ракет ППО Iris-T SLM середньої дальності та менша кількість ракет SLS меншої дальності, БпЛА для розвідки та ведення бою в Чорному морі, а також терміново необхідні в ЗСУ запчастини, такі як замінні труби для німецьких артсистем і замінні двигуни для основних бойових танків Leopard.

Раніше, 24 травня, в уряді Німеччини офіційно підтвердили, що передали Україні ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T. Таким чином зараз в Україні є чотири системи Iris-T середньої дальності та одна система Iris-T малої дальності.

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