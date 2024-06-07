Нідерланди та Данія вкладуть гроші в БМП для України

Нідерланди та Данія долучилися до шведського фонду на 400 мільйонів євро на виробництво бойових машин піхоти CV90 для України.

Про це йдеться на сайті уряду Данії.

У повідомленні уряду ідеться, що більшість БМП для України будуть вироблятися в Нідерландах. Виробництво забезпечить шведський фонд, куди й інвестують 400 млн.

"Додаткове фінансування потрібне для розвитку нових технологій. Збройні сили, які мають бути боєздатними протягом 5 років, потребують інноваційних та гнучких форм виробництва. Оборонне відомство має трансформувати знання з України безпосередньо в нові застосування: вчитися на фронті і застосовувати їх на фронті", — написали в нідерландському уряді.

Також країна приділяє увагу створенню нової державно-приватної платформи для оборонної промисловості. Одним із кроків у цьому напрямку є нещодавня торговельна місія нідерландських компаній до України. Вона мала на меті посилити співпрацю з українськими компаніями та ЗСУ.

Раніше стало відомо, що міністри оборони Данії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів і Польщі надіслали спільного листа до Єврокомісії, спільної зовнішньополітичної служби ЄС та Європейського оборонного агентства. У ньому пропонується розширити співпрацю з оборонною промисловістю України.

Нідерланди також дозволили Україні використовувати літаки F-16 для ударів по території РФ. І Данія не проти завдання ударів по Росії західною зброєю, яку отримує Україна.

28 квітня цього року Данія та Україна підписали лист про наміри стосовно підтримки українського оборонного-промислового комплексу.

Що відомо про шведські БМП CV90

Як писала АрміяІнформ, Stridsfordon 90 (шведською) або Combat Vehicle 90 (англійською) — це сімейство шведських бойових машин піхоти, яке налічує багато модифікацій та версій. Найновішу версію CV90 MkIV можна назвати легким танком, тому що маса машини збільшилась до 37 тонн. На ній можуть встановлюватись гармати з калібрами до 120 мм та допоміжними засобами протитанкового озброєння.

Швеція була першим замовником БМП CV90 розробки у фірми Hägglunds, що належить британській оборонній компанії BAE Systems. Також БМП стоїть на озброєнні армій Норвегії, Данії, Нідерландах та Швейцарії. У липні 2022 року Чеський уряд схвалив угоду на придбання 210 одиниць CV90 в семи варіантах комплектування БМП.