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Спікер Конгресу США Джонсон заявив, що дозволів Білого дому бити по РФ західною зброєю — недостатньо
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Спікер Конгресу США Джонсон заявив, що дозволів Білого дому бити по РФ західною зброєю — недостатньо

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Майк Джонсон
Спікер Палати представників Майк Джонсон. AP/J. Scott Applewhite

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що нинішніх дозволів для української армії на використання американської зброї для ударів по території РФ, які надав Білий дім — недостатньо.

Про це Майк Джонсон сказав у коментарі "Голосу Америки".

Він підкреслив, що Вашингтон повинен перестати "займатися мікроменеджментом воєнних сил в Україні" й додав, що планує порушити це питання у розмові з Адміністрацією Байдена.

"Я вже говорив про це, і буду говорити знову. Ми будемо вести розмови з Білим домом про це", — сказав Джонсон.

Раніше четверо офіційних осіб США, які побажали залишитися анонімними, заявили, що президент Джо Байден дав Україні добро на використання американської зброї для удару всередині Росії з обмеженою метою захисту Харкова.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена дала Україні дозвіл бити по військових цілях в Росії з американської зброї.

Водночас Кірбі пояснив, що дозвіл обмежується Харківською областю, а також типами цілей, які Україна може вражати.

Пізніше Кірбі уточнив, що США можуть розширити дозвіл на використання Україною американської зброї для ударів по території Росії. Рішення залежатиме від ситуації на полі бою.

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