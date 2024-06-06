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Байден проти використання американської зброї по Москві
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Байден проти використання американської зброї по Москві

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Президент Джо Байден
Президент США Джо Байден. Фото: AP/Evan Vucci

Президент США Джо Байден наголосив, що американська зброя не повинна використовуватися для завдання ударів по Москві або Кремлю після того, як він дозволив Україні використовувати її в Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю ABC News відповідаючи на питання чи застосовувалася вже зброя американського виробництва в Росії відтоді, як він дозволив її використання, обмеживши застосування районами поблизу Харківської області.

"Їм дозволено використовувати (американську зброю – ред.) поблизу кордону, коли з того боку завдаються удари по конкретних цілях на території України. Ми не санкціонуємо удари на 200 миль (близько 320 км – ред.) углиб Росії та не санкціонуємо удари по Москві та Кремлю. Ми не говоримо про те, щоб дати їм (Україні, — ред.) зброю для ударів по Москві і Кремлю, а для завдання ударів прямо через кордон, де вони отримують значні обстріли зі звичайної зброї, яку використовують росіяни для того, щоб потрапити в Україну і вбивати українців", – сказав Байден.

Він також заявив, що давно знайомий з Путіним і вважає його непорядною людиною.

"Я знаю його понад 40 років. Він турбує мене вже 40 років. Він не порядна людина. Він диктатор, і йому доводиться боротися за те, щоб утримати свою країну і водночас не припинити напад", – зазначив президент США.

Раніше радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що США можуть розширити дозвіл на використання Україною американської зброї для ударів по території Росії. Рішення залежатиме від ситуації на полі бою.

30 травня Politico з посиланням на чотирьох офіційних осіб США, які побажали залишитися анонімними, заявили, що президент Джо Байден дав Україні добро на використання американської зброї для удару всередині Росії з обмеженою метою захисту Харкова.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена дала Україні дозвіл бити по військових цілях в Росії з американської зброї.

Водночас Кірбі пояснив, що дозвіл обмежується Харківською областю, а також типами цілей, які Україна може вражати.

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